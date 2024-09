Como aplicar o blush de acordo com o formato do rosto? - Reprodução

Como aplicar o blush de acordo com o formato do rosto? Reprodução

Publicado 28/09/2024 09:00

Olá, meninas!

A aplicação do blush pode fazer toda a diferença na maquiagem, proporcionando um ar saudável e fresco ao rosto. No entanto, saber como aplicar o blush de acordo com o formato do rosto é fundamental para evitar erros comuns e valorizar os traços naturais de cada pessoa.

Quer aprender a técnica? Conversamos com a maquiadora e especialista no assunto, Isis Rezende. Ela ensinou métodos e truques para uma aplicação eficaz do blush e ainda explicou como evitar os erros mais frequentes nesse quesito. Confira!

Cores

Uma cor que funciona para todos os tipos de pele é o nude terracota. Essa tonalidade é versátil e pode ser usada como blush, sombra ou até para contornos, adaptando-se bem a diversos tons de pele. No entanto, um dos maiores erros na aplicação do blush é o famoso “efeito chinelada”, causado pelo uso excessivo de blushes vermelhos, ou o uso de cores muito amarronzadas, que podem criar um efeito de caveira. Para corrigir, a dica é entender o seu melhor tom e aplicar o produto seguindo a linha da têmpora, mantendo uma distância de dois dedos do nariz.

Formatos

A vantagem de aplicar o blush respeitando o formato do rosto é que ele pode funcionar como uma verdadeira ilusão de ótica, alongando ou suavizando as feições. Conhecer o formato do próprio rosto é essencial para utilizar essa técnica de forma eficaz. Existem seis formatos principais de rosto: redondo, quadrado, oval, coração, retangular e diamante.

Quadrado: Para quem tem o rosto quadrado, a recomendação é aplicar o blush na diagonal, criando um efeito suave para não marcar demais as linhas fortes do rosto.

Redondo: Já para rostos redondos, a técnica de aplicação precisa focar na criação de profundidade abaixo das maçãs do rosto, alongando visualmente a face.

Retangulares: No caso de rostos retangulares, o ideal é manter uma aplicação leve e alinhada às maçãs do rosto, enquanto para rostos ovais, a dica é dar um efeito queimado de sol ao aplicar o blush na parte central do rosto, sem excessos.

Diamante: Rostos em formato de diamante, que possuem o zigomático proeminente, precisam de um toque mais suave entre as maçãs do rosto e a bochecha, para criar harmonia.

Triangular: Para os rostos triangulares, a técnica consiste em suavizar as laterais da mandíbula, enquanto no formato de triângulo invertido, o blush deve ser aplicado em forma de C, desde o canto dos olhos até as maçãs do rosto.

Gostaram das dicas? A verdadeira beleza não está no formato do rosto, mas na simetria e singularidade de cada pessoa. Fazer as pazes com a sua imagem é ser feliz com o seu rosto único!