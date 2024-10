Aprenda como cuidar da pele na primavera - Reprodução

Aprenda como cuidar da pele na primaveraReprodução

Publicado 04/10/2024 09:00

Olá, meninas!

Com a chegada da primavera, as temperaturas começam a subir e a umidade do ar pode oscilar, exigindo uma atenção especial aos cuidados com a pele. E para deixar seu rosto e seu corpo mais saudáveis nesta estação, os cuidados precisam ser diferenciados. Para pegar dicas especiais para ajudar a manter a saúde da pele, conversamos com a dermatologista Ana Carolina Sumam, ela explica que é importante ajustar uma rotina de cuidados para manter a saúde e beleza da pele durante essa estação.

“O primeiro passo fundamental para ter uma pele bonita e saudável é a limpeza. A limpeza adequada é essencial para que os ativos dos produtos seguintes, como hidratantes e protetores solares, sejam absorvidos. É necessário usar sempre um sabonete adequado ao tipo de pele, seja ela oleosa, seca, mista, com tendência à acne ou sensível", revela a dermatologista.

Após a limpeza, a hidratação é outro passo importante. Embora a primavera traga um clima mais úmido, ainda há momentos de baixa umidade e a pele precisa de hidratação diária. “É fundamental usar hidratantes específicos para cada tipo de pele”, explica Ana Carolina. Para peles oleosas, ela recomenda hidratantes leves, livres de óleo, enquanto para peles secas, a sugestão são produtos com uma textura mais untuosa.

Por fim, mas não menos importante, a especialista alerta que a proteção solar é indispensável. Ela também destacou a importância de optar por protetores com pigmento, que protegem contra a luz visível, um fator que muitas pessoas negligenciam, principalmente durante o inverno. “Com o aumento da incidência de radiação ultravioleta, é preciso redobrar a atenção com o uso de protetores solares de amplo espectro”, conclui.

Além desses cuidados diários, o conselho é a manutenção de um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada, ingestão adequada de líquidos e prática regular de atividades físicas, para garantir uma pele radiante durante a primavera.