Conheça as tendências de cortes e cores de cabelos que vão bombar na temporada Divulgação

Publicado 03/10/2024 20:00

Olá, meninas!

Com a temporada primavera/verão, novas tendências de corte e coloração dos cabelos começam a surgir. E para destacar o que estará em alta para essa estação, tendo como mood principal a saúde, beleza e vitalidade natural dos fios, pegamos dicas com um especialista no assunto: o hairstylist Rudi Werner, criador do corte em V.

Confira as tendências e as dicas do especialista!

NEW BIXIE

Este corte é uma versão atualizada do bixie hair que fez a cabeça das mulheres em outras temporadas. Para a próxima temporada, ele ganha um toque mais minimalista e elegante, em um corte curto, sem exageros. O efeito especial deste visual fica por conta do trabalho com as texturas, que dão bossa. Ultra moderno, esse corte é ideal para mulheres com rotina agitada, que buscam praticidade no cuidado com os fios.

BERGAMOTE HAIR

O ruivo promete assumir o protagonismo que, normalmente, é dado ao loiro em temporadas mais quentes. Quem recentemente apostou nessa tonalidade foram as atrizes Giovanna Lancelotti e Giovanna Ewbank. Ele aparece em uma versão bastante luminosa que traz esse ar tropical ao visual, em tons de vermelho mais claro, que se assemelham a cor da bergamota - por isso o nome. Os tons acobreados e quentes proporcionam um efeito natural, mas que causa impacto.

WARMER LIGHT HAIR

Inspirada nas mulheres brasileiras, esta coloração é super versátil e moderna. As cores em tons mais quentes se adaptam ao dia a dia da mulher e também às diferentes formas e texturas de cabelo, por isso essa opção é tão democrática. Além disso, a técnica utilizada nessa coloração proporciona espaçamentos maiores entre os retoques, o que é positivo para a saúde do cabelo e facilita a rotina corrida de algumas mulheres.