Ginecologista explica as possíveis causas da coceira de Raquel Brito em "A Fazenda"Reprodução

Publicado 01/10/2024 19:02 | Atualizado 01/10/2024 20:21

Olá, meninas!

Um dos assuntos mais comentados na internet nos últimos dias é sobre a coceira íntima da Raquel Brito, participante do reality “A Fazenda”. Os peões já observaram e o público também! A moça, que tem apenas 23 anos, coça com frequência a região pélvica e o fato já gerou muitos comentários nas redes sociais.

Quais são as justificativas para essa coceira? Que tipo de problema a artista pode desenvolver? Para entender mais sobre isso, conversamos com a ginecologista Émile Almeida. Ela analisou as imagens e explicou quais as possíveis causas dessa irritação.

“A coceira na vulva pode estar associada a diversas patologias. Nem tudo o que coça é candidíase. Pode ser uma causa infecciosa sim, como a candidíase vulvovaginal, mas também pode ser herpes genital, tricomoníase, HPV, molusco contagioso, vaginiteaeróbia e inflamatória descamativa, verminoses e parasitárias. Todos esses problemas podem causar coceira. Além disso dermatites e psoríase também causam essa irritação”, explica a Dra. Émile.

A irmã do campeão do 'BBB 24', já foi flagrada algumas vezes coçando a região íntima. E médica explica que outras questões menos comuns como diabetes, algumas medicações, roupa apertada, depilação, doença de paget, doença de crohn e vulvodinia, também precisam ser investigadas.

Ou seja, são várias os fatores que podem causar o problema. Mas a especialista destaca a importância de investigar e buscar o tratamento adequado. Só assim ela poderá reduzir esses sintomas. “Como temos uma infinidade de patologias que podem causar essa coceira, o tratamento vai ser baseado no diagnóstico após exame físico e se necessário o auxílio de exames complementares”, finaliza a ginecologista.

