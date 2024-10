Evelyn Castro celebra nova temporada de Encantados - Fotos: Johnne de Oliveira

Publicado 06/10/2024 05:00

Rio - Evelyn Castro sonhava com a carreira de atriz desde a infância e deu os primeiros passos rumo ao estrelato ao ser vice-campeã da quarta edição do "Fama", da TV Globo, em 2005. Mas a atriz de 43 anos caiu mesmo nas graças do público com a comédia, e hoje é um dos destaques da série "Encantado's", do Globoplay, que ganhará uma nova temporada com previsão de estreia para abril de 2025.

Envolvida nas gravações da série, Evelyn não esconde a empolgação com a terceira temporada do projeto. "Expectativa máxima, primeiro porque amo estar com aquela equipe, o elenco, segundo porque minha personagem está indo para um caminho muito engraçado. Então, trouxe novas possibilidades de brincar com a Maria Augusta. Ela tem um arco interessante e isso me empolga. Ela vai passar por muitas emoções, no caso vai estar numa montanha russa de situações hilárias. Posso dizer que ela está poderosa, descompensada, divertida, realista", conta.

A atriz também cita um ponto de identificação com a personagem. "No amor que sente pela família. Ela é muito família e não abre mão disso. Ama a filha mesmo não tendo uma boa relação. Eu até daria um conselho: para ela ficar mais calminha, tomar uma melatonina, maracujá e fazer terapia pra entender essa necessidade de aparecer de qualquer jeito. Porque ela tem um coração bom. Talvez tenha uma carência séria ali", analisa.

Além da humorista, o elenco de 'Encantado's' é composto por grandes nomes como Luís Miranda, Neusa Borges e Dandara Mariana. Ela, então, comenta como é a convivência entre eles nos bastidores. "O clima é o melhor possível, nos conhecemos há 3 anos, mas parece que a gente se conhece de outra ancestralidade. É um clima divertido demais, acho que isso transparece para o público. É uma família Encantado's. Chega ser caótico às vezes de bom."

Nas telonas

Evelyn é uma das estrelas do longa-metragem "Caindo na Real", que estreia neste mês nos cinemas. Ela interpreta a Tina. "É meu terceiro filme como protagonista no cinema. Só que desta vez um protagonismo feminino que engrandece todas nós mulheres, mais uma mulher fazendo humor. Tina é uma personagem que gosto de fazer por ser mais naturalista, gente do bem, honesta e isso traz desafios na composição e, principalmente, traz humor para a personagem".

No ano que vem, a atriz retornará aos cinemas em "A Sogra Perfeita 2", filme em que contracena com Cacau Protásio. "Está incrível. Eu faço a melhor amiga da protagonista. O elenco é incrível e teve a direção de Cris D'amato."

Carreira musical

Mergulha em projetos no audiovisual, a artista pretende retomar a carreira musical em 2025. "A cantora vai voltar! Tenho um projeto chamado "Furduncin da Evelyn", que é um show voltado para tudo que é swing, uma inspiração no baile charme do viaduto de Madureira com funks dos anos 90 e 2000 misturado com aquela roda de samba gostosa. Um show animado", adianta." A atriz e a cantora não brigam. Tento ir dosando tudo. Mas pretendo chegar mais junto na música ano que vem. Quem sabe uma nova peça", completa.