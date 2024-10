Publicado 06/10/2024 00:00

O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil. A prevenção e o diagnóstico precoce, são essenciais para combater a doença. Estamos na campanha Outubro Rosa e hoje vamos destacar uma importante aliada na luta contra a doença: a alimentação! Adotar hábitos alimentares equilibrados e realizar exames periódicos podem fazer toda a diferença na prevenção do câncer. Conversamos com a professora de nutrição Ana Salomon, do Centro Universitário de Brasília, ela destaca que a alimentação saudável é um fator determinante. Confiram o bate-papo.





Quais são os vilões da alimentação para as mulheres?



Os fast foods, alimentos ultraprocessados, que contêm quantidades elevadas de gorduras saturadas e açúcar, além de gorduras trans. O consumo elevado de carnes vermelhas (mais de 500 g de carne por semana), as gorduras das carnes também impactam na saúde feminina e na produção de hormônios, interferindo de forma negativa até na fertilidade. Bebidas com altos teores de açúcar e bebidas alcoólicas também devem ser evitadas.





Quais os alimentos cancerígenos que devemos banir da alimentação?



Peixes em salga, carnes em conserva e embutidos devem ser evitados por aumentarem o risco para câncer. Além, é claro, dos alimentos ricos em açúcar e gordura. O mesmo deve ser considerado para as bebidas açucaradas e bebidas alcoólicas.





Quais alimentos ajudam o corpo a funcionar melhor e previnem o câncer?



Os alimentos ricos em fibras, como as frutas, legumes e verduras e cereais integrais que, além das fibras, são compostos por vitaminas e minerais antioxidantes que protegem o corpo. Entre os vegetais, destaco o consumo de cenoura, beterraba, aipo, nabo, assim como vegetais verdes, folhosos (como espinafre e alface); brócolis, repolho e agrião; e cebola, alho e alho-poró. Quanto às frutas, vale reforçar a importância do consumo de frutas de cores diferentes, para garantir um aporte adequado de vitaminas e minerais. A grande base da alimentação deve ser composta por grãos integrais, vegetais, frutas e leguminosas como feijão, soja, grão de bico, lentilha ou ervilha fresca.



Dicas e estratégias para se destacar no ENEM



O Enem está se aproximando e é importante se organizar e entender o que é preciso para se destacar em uma das provas mais importantes para estudantes no Brasil. Para ajudar, pegamos dicas com dois especialistas do PB Colégio e Curso, que é focado em aprovações.





1. Organize seu tempo

Imagina que você está se preparando para uma grande aventura. Crie um cronograma de estudos. Distribua suas horas de estudo entre todas as matérias do ENEM, mas não esqueça de reservar um tempo para descanso e lazer. Equilíbrio é a chave!



2. Pratique como um atleta

Resolver provas anteriores do ENEM é como treinar para uma maratona, ou uma olimpíada. Você ganha resistência e se familiariza com o percurso. Além disso, fazer simulados regularmente ajuda a controlar o tempo e a diminuir a ansiedade no dia da prova.



3. Revisão diária

Manter o conhecimento fresco na memória é crucial. Faça revisões diárias, mesmo que sejam breves, separe um tempo todos os dias para revisar as matérias. Assim, você fixa melhor o conteúdo e tira dúvidas que possam surgir.



Suco detox



Ingredientes: 1 abacaxi descascado e cortado em pedaços, 1 maçã vermelha sem sementes e cortada em pedaços,

1 pedaço de gengibre fresco descascado e picado, 500 ml de água gelada e gelo a gosto.



Modo de preparo: Bata no liquidificador o abacaxi, a maçã e o gengibre. Adicione a água gelada e bata até obter uma mistura homogênea. Coe para remover os resíduos do gengibre e as fibras. Sirva com gelo.



Beleza da Alma



“Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as suas mãos para cultivá-las”. (Augusto Cury)