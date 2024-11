Poliana Rocha - Reprodução/Instagram

Publicado 16/11/2024 12:37

Rio – Poliana Rocha, de 48 anos, revelou que se arrepende de ter tido apenas um filho, o cantor Zé Felipe, fruto da união com Leonardo. Durante uma interação com os seguidores através de uma caixinha de perguntas, a influenciadora digital explicou que na época não tinha condições psicológicas de ter outro herdeiro.

"Sim. Me arrependo muito. Mas na época não tinha condições psicológicas parra ter outro filho. Mas Deus sabe de todas as coisas", declarou.



Poliana também afirmou estar em sua melhor fase. "Com certeza. Estou em um momento que me sinto confiante, realizada, e aproveitando as oportunidades que a vida está me dando", disse