Cantor se emocionou com recepção dos tripulantes do Navio do ZezéDivulgação

Publicado 16/11/2024 17:39 | Atualizado 16/11/2024 17:41

Rio - Vestido de capitão, ao lado da sua mulher Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo embarcou em seu navio neste sábado (16), no Porto de Santos. Ele foi ovacionado por milhares de fãs que se debruçavam das varandas dos andares do transatlântico.

fotogaleria Emocionado, o artista ergueu as mãos em forma de agradecimento aos tripulantes. A banda de Zezé Di Camargo estava no sexto andar do navio e animou todos os presentes. O comandante do cruzeiro discursou ao receber o sertanejo. "Nunca desci para ver nenhum cantor, mas vim aqui para te conhecer".

Além do anfitrião, a programação do Navio do Zezé conta com apresentações de Paula Fernandes, Wanessa Camargo, César Menotti e Fabiano, Bruno e Marrone, e Pedro Paulo e Alex. A viagem dura até o dia 19 de novembro, passando por Angra dos Reis e Búzios.