Comediante foi internado devido pedra no rimReprodução/Instagram

Publicado 16/11/2024 15:50 | Atualizado 16/11/2024 16:04

Rio - Ed Gama explicou, neste sábado (16), o motivo de ter sido hospitalizado após sentir uma cólica renal. O comediante tranquilizou os seguidores ao informar que recebeu alta na sexta-feira (15).

fotogaleria De avental e touca, Ed Gama surgiu dançando para comemorar a volta para casa. "A alta veio. Eu venci a pedra no rim", escreveu na legenda.

Neste ano, o comediante estreou como apresentador no Bate-Papo com o Eliminado, entrevistando ex-integrantes do "BBB 24" ao lado de Thais Fersoza. Alguns deles comentaram na postagem. "Isso é pro outro aplicativo", escreveu Giovanna Pitel. "Que isso? Jogou o bundão pra jogo no feriado", brincou Giovanna Lima.