Rio - No "Lady Night" desta sexta-feira (15), Tata Werneck relembrou o preconceito que enfrentou na trajetória profissional. Um dos momentos mais marcantes ocorreu durante a gravidez, quando recebeu uma reação negativa no ambiente de trabalho.



"Quando eu engravidei, ouvi de uma pessoa que ficou put* comigo e já foi demitida, graças a Deus! Ela disse: 'Então você não vai trabalhar? Então agora como é que vai ser? Você vai ter que tirar licença?'. Coisas que fazem parte do meu direito, eu tenho direito de ter tudo que a maternidade envolve, mas isso vira um problema", desabafou a apresentadora, que é mãe de Clara Maria, de 5 anos, fruto do casamento com Rafael Vitti.



A humorista discutiu o machismo presente em diferentes momentos da vida, como na época em que participava de batalhas de rima, um ambiente dominado por homens. Para ser aceita no grupo, Tata sentia a necessidade de abrir mão de sua feminilidade.



"Não tinha uma menina, era só eu. E eu achava que, para isso, tinha que estar lá com o cabelo molhado, sem maquiagem, com uma blusa comprida (...) Eu tinha que me masculinizar para que eles me aceitassem como integrantes daquele grupo. E hoje eu vejo que eu poderia estar de qualquer forma", compartilhou.

