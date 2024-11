Tonico Pereira - Reprodução / Instagram

Tonico Pereira Reprodução / Instagram

Publicado 16/11/2024 12:35 | Atualizado 16/11/2024 12:35

Rio - O ator Tonico Pereira, 76 anos, foi internado para tratar de uma pneumonia, no hospital Casa de Saúde São José, que fica na zona sul do Rio de Janeiro.

fotogaleria

De acordo com a esposa, Marina Salomon, o ator está respondendo à medicação e logo deve ter alta. "Ele só está terminando o ciclo de antibiótico que ele só pode tomar aqui no hospital. Ele está bem, respirando bem, não tem nada de grave acontecendo", disse ela ao UOL Splash, na sexta-feira, 15.Tonico está no ar atualmente em Volta por Cima, novela das 7 da TV Globo. Ele interpreta Moreira, pai de Chico, personagem de Amaury Lorenzo.