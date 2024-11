Lucas Lima curte show do Linkin Park com o filho - Reprodução de vídeo

Lucas Lima curte show do Linkin Park com o filhoReprodução de vídeo

Publicado 16/11/2024 12:08

Rio - Lucas Lima, de 42 anos, levou o filho, Theo, de 10, fruto do antigo relacionamento com Sandy, para o show do Linkin Park, no Allianz Parque, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (15). O músico mostrou, no Instagram Stories, um vídeo em que aparece com o pequeno nos ombros curtindo a apresentação da banda.

fotogaleria

"Assistir o show da minha banda favorita da adolescência com meu filho na cacunda… Agora são só memórias, quiroprata e dorflex”, escreveu Lucas na legenda da publicação feita no Instagram. Como Lucas e Sandy preservam a imagem do filho, o rosto do menino não aparece no vídeo.



A apresentação da banda aconteceu no mesmo dia do lançamento do novo disco, intitulado "From Zero", o primeiro álbum de estúdio desde 2017. Em um palco futurista, o Linkin Partk levantou o público com as faixas "Somewhere I Belong", "Crawling", "Lying From You", "Leave Out All the Rest", "Numb", e mais.



A passagem pelo Brasil ainda não terminou e o Linkin Park já anunciou mais shows no país em 2025. As apresentações acontecerão no Rio de Janeiro, dia 8 de novembro, em São Paulo, dia 10, Brasília, dia 13, e Porto Alegre, dia 15. Os locais do espetáculo, no entanto, não foram divulgados.