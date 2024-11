Linkin Park - Reprodução / Instagram

Linkin ParkReprodução / Instagram

Publicado 14/11/2024 10:38

Rio - O Linkin Park surpreendeu os fãs brasileiros, nesta sexta-feira (15), ao anunciar quatro shows no país em 2025. As apresentações, que fazem parte da "From Zero World Tour", acontecerão no Rio de Janeiro, dia 8 de novembro, em São Paulo, dia 10, Brasília, dia 13, e Porto Alegre, dia 15. Os locais do espetáculo, no entanto, não foram divulgados.

fotogaleria

Os internautas vibraram com a notícia. "Estamos prontos", afirmou um usuário do Instagram. "Estou feliz demais !! O Rio de Janeiro vai ficar pequeno", opinou outro. "Nós somos os filhos favoritos! Sempre fechando com o Brasil!", declarou uma terceira pessoa.

A banda americana, inclusive, se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, nesta sexta (15) e sábado (16). Vale lembrar que grupo já realizou outros cinco shows em solos brasileiros, sendo a primeira em 2004 e a última em 2017, dois meses antes da morte do vocalista Chester Bennington, em julho de 2017.

Em setembro, os fãs de Linkin Park foram pegos de surpresa com a volta da banda. Em nova fase, os membros originais Brad Delson, Mike Shinoda, Dave Farrell e Joe Hahn, se juntam aos novos integrantes: a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain. O novo disco, intitulado "From Zero", será o primeiro álbum de estúdio desde 2017. O trabalho será lançado nesta sexta.