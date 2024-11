Arlindinho faz show gratuito em Madureira - Jorge Paraíso / Divulgação

Arlindinho faz show gratuito em MadureiraJorge Paraíso / Divulgação

Publicado 08/11/2024 05:00

Rio - Dá para curtir o fim de semana sem gastar muito! Entre as opções gratuitas tem o show de Arlindinho, neste domingo (10), no Parque Madureira, a partir das 18h. Filho de Arlindo Cruz, o cantor empolgará o público ao som de clássicos do samba como "O show tem que continuar" e "O que é o amor".

"Madureira é a capital do samba. Os shows em Madureira são sempre especiais porque se trata de um público muito identificado com o gênero e que sempre abraçou e acolheu a mim e ao meu pai com muito carinho. Será um show com grandes clássicos do samba e pagode, além de sambas que exaltam e fortalecem as nossas raízes", afirma Arlindinho. A apresentação faz parte do evento "Claro Diversão no Parque", que também proporciona algumas atividades esportivas.

Outra dica no esquema 0800, para toda a família, é conferir a chegada do Papai Noel em shoppings do Rio. Neste sábado (9), o 'Bom Velhinho' marca presença no Bangu Shopping, com uma animada festa, incluindo recreação infantil. Com a decoração inspirada na magia Disney, o Américas Shopping recebe o Papai Noel no mesmo dia. Antes, rola o show do grupo Pequenos Acordes e uma apresentação com personagens natalinos. E ainda tem mais: a exposição "Giras na Terra, Giras no Mar" está disponível no Museu Histórico da Cidade (MHC), na Gávea, com entrada franca.

Para quem gosta de música e pode desembolsar uma grana, nesta sexta-feira (8), o cantor Filipe Ret leva o show da turnê do álbum e DVD ao vivo 'FRXV', que celebra seus 15 anos de carreira, para o Espaço Hall, na Barra da Tijuca. Além de muitos hits, o espetáculo conta com telões verticais e equipamentos de luz de última geração. Já Xamã agita o público do Circo Voador, no Centro. No sábado (9), Dudu Nobre e Karinah se apresentam na Feijoada da Verde e Rosa, na quadra da Mangueira. Domingo (10), Ferrugem empolga o público da Arena Bangu com hits como e "Me Bloqueia" e "Apaguei pra Todos".

Após mais de três anos em cartaz com "Dilatados", Marco Luque encerra as apresentações da peça no Rio, com duas apresentações no Teatro Claro Mais, em Copacabana. "Fico com o coração bastante apertado de me despedir do show, mas também tenho aquela sensação de dever cumprido, sabe? É uma peça que eu tenho muito carinho e orgulho de ter feito durante todos esses anos. Agora, acho que está na hora de trazer algo novo para o público. Um novo show com personagens que também são muito queridos pelos meus fãs. Enfim, em breve, traremos novidades para todos vocês", adianta.

Confira a programação completa:

Shows



Xamã

Sexta-feira, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 80



Filipe Ret

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 70



Zé Ramalho

Sexta-feira, a partir das 22h30

Local: Local: Ribalta

Endereço: Avenida das Américas, nº 9.650 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 115



Karinah e Dudu Nobre

Sábado, às 13h

Local: Palácio do Samba

Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 – Mangueira

Ingresso: a partir de R$ 25



Festa PLOC - 20 Anos

Sábado, a partir das 17h

Local: Arena Jockey

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Gávea, Rio de Janeiro/RJ

Ingresso: a partir de R$ 70



Awurê e o Olodum

Sábado, a partir das 20h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70



Vitinho e Pixote

Sábado, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 15



Samba da Cajueira

Domingo, às 13h

Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu

Ingresso: R$ 25



Ferrugem

Domingo, a partir das 17h

Local: Arena Bangu - Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 40



Arlindinho

Domingo, às 18h

Local: Parque Madureira

Endereço: R. Soares Caldeira, 115 - Madureira, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis



Jorge Vercillo

Domingo, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca – RJ

Ingresso: a partir de R$ 70



Espetáculos



"Varieté dus Amantes - O Cabaré"

Sexta-feira e sábado, às 20h, domingo, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 25



"Fides"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Domingos Oliveira

Endereço: Planetário do Rio de Janeiro: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 20



"Um homem sem importância"

Sexta-feira e sábado, às 20h e domingos, às 19h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 20

"Pequeno Manual Antirracista"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro I Love PRIO

Endereço: Jockey Club Brasileiro - Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 19



"Tom na Fazenda"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: R$ 40

"Vida que Segue", com Rômulo Bellotti

Sexta-feira, às 21h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 35



"Pelada - A Hora da Gaymada"

Sábado, às 16h

Local: Sesc Madureira - Teatro - 16h

Endereço: R. Ewbank da Câmara, 90 - Madureira, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 10



"O sitio do Pica-pau amarelo"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Areninha Cultural Sandra Sá

Endereço: Rua Doze 1, Santa Cruz

Ingresso: a partir de R$ 10



"Quebra-Cabeça - em busca da peça que falta"

Sábados e domingo, às 16h

Local: Teatro dos 4

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 – Lj 265 - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 45



"Brinquedos Consertados"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro dos Grandes Atores - Barra Square Shopping Center

Endereço: Av. das Américas, 3555 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 35



“Clarin, o griô e a Tragédia de Mai” - Circense

Sábado, às 19h

Local: Arena Cultural Abelardo Barbosa – Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito 138, Pedra de Guaratiba

Ingresso: R$ 20



"4K - Comédia Entre Amigos"

Sábado, às 20h

Local: Teatro Moral da História

Endereço: Rua Maurício da Costa Faria, 593, Recreio dos Bandeirantes

Ingresso: a partir de R$ 35

"Dilatados", com Marco Luque

Sábado e domingo, às 20h

Local: Teatro Claro Mais

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - 2º Piso - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$19,80





Chegada do Papai Noel



"Feliz Natal com os Ursos"

Sábado, a partir das 10h

Local: Passeio Shopping

Endereço: Rua Viúva Dantas, 100 - Campo Grande

Grátis



"Festival na Neve"

Sábado, a partir das 10h

Local: Caxias Shopping - Estacionamento A

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias

Grátis



"A Fábrica Encantada do Noel"

Sábado, a partir das 15h

Local: Taquara Plaza

Endereço: Estrada Rodrigues Caldas, 127 – Taquara

Grátis



"Reino do Papai Noel"

Domingo, a partir das 15h

Local: Shopping Via Brasil

Endereço: Rua Itapera, 500 – Irajá

Grátis



"Natal Disney"

Sábado, a partir das 16h

Local: Américas Shopping

Endereço: Av. das Américas, 15.500 – Recreio dos Bandeirantes

Grátis



"Natal Sonic Mountain Park"

Domingo, a partir das 16h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande, Rio de Janeiro/ RJ

Grátis



Decoração inspirada na Moana

Sábado, a partir das 17h30

Local: Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 – Bangu – Rio de Janeiro/RJ

Grátis



"Natal do Bob Esponja"

Domingo, a partir das 16h30

Local: Shopping Grande Rio

Endereço: Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti

Grátis



"O Segredo do Grande Presente"

Domingo, às 18h

Local: ParkJacarepaguá

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069. Jacarepaguá – Rio de Janeiro

Grátis



Mais opções



Exposição "Giras na Terra, Giras no Mar"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 16h

Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)

Endereço: Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis



Flivila - feira literária

Sexta-feira, às 10h

Local: Quadra da Vila Isabel

Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 382, Vila Isabel

Grátis

Sarau Literário "II Prêmio Conceição Evaristo de Literatura da Mulher Negra"

Sexta-feira, às 11h

Local: Espaço de Leitura Alfredo Machado

Endereço: Rua General Barbosa Lima, N° 68, Copacabana

Ingresso: Grátis

Festival LivMund - apresentações artísticas, feira, diálogos e oficinas

Sábado, das 10h às 21h

Local: Arena Cultural Dicró - Rio de Janeiro

Endereço: Parque Ari Barroso - R. Flora Lôbo, s/n - Penha Circular

Grátis

Pituco Festival

Encontro com princesas, fadas e super-heróis, oficinas, show e mais

Sábado, das 15h às 18h

Local: EcoVilla Ri Happy - dentro do Parque Jardim Botânico

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008

Ingresso: a partir de R$ 30

Halloween na Terra dos Dinos

Sábado, a partir das 19h

Local: Terra dos Dinos

Endereço: Estrada RJ-125, Rod. Ary Schiavo, 42281 - Gov. Portela, Miguel Pereira - RJ

Ingresso: R$ 149 (com estacionamento + combo com lanche, bebida e sobremesa inclusos)



Circo Vostok

Sábado e domingo, às 16h30 e às 19h30

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 - Parque Duque, Duque de Caxias

Ingresso: a partir de R$ 30