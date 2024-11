Jão fará turnê especial de Natal - Philipe Javé e Ivan Erick / Divulgação

Publicado 06/11/2024 10:14

Rio - Jão, de 30 anos, fará uma turnê especial de Natal. O anúncio foi feito através do Instagram, nesta terça-feira (5). A primeira apresentação do cantor será no Rio de Janeiro no dia 29 de novembro. Depois, os shows acontecem em outras sete capitais, incluindo Brasília, São Paulo e Porto Alegre, encerrando em Maceió no dia 22 de dezembro.

"Esse foi um ano de muitas conquistas, então eu quis criar esse momento pra gente celebrar todas elas juntos. Um show único para cantar aquelas que só a gente sabe (e também com algumas surpresas!) Não vejo a hora de ver vocês de perto no nosso Especial de Natal. Vai ser... especial! Nos vemos lá!", escreveu o artista, dono de hits como "Idiota" e "Pilantra" na publicação.

A venda dos ingressos começa nesta quarta-feira, às 12h. Considerado um dos maiores nomes do pop nacional, indicado nas principais premiações do mundo como Grammy Latino, em duas categorias, e MTV EMA, Jão levou mais 300 mil pessoas aos estádios pelo Brasil com a "SUPERTURNÊ".

Confira as datas e cidades:



- 29/11 - Rio de Janeiro

- 1/12 - Brasília

- 4/12 - Curitiba

- 5/12 - Belo Horizonte

- 7/12 - São Paulo

- 13/12 - Porto Alegre

- 21/12 - Recife

- 22/12 - Maceió