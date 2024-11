Maitê Proença e Debora Olivieri - Divulgação

Rio - Estrelada por Maitê Proença e Debora Olivieri, a peça "Duas Irmãs e um Casamento" traz uma viagem reflexiva e bem-humorada sobre laços familiares, autoestima, desejos e amor a partir do reencontro entre duas irmãs na faixa dos 60 anos. Em cartaz no Teatro Clara Nunes, na Zona Sul do Rio, o espetáculo é inédito no Brasil e está com casas lotadas desde a primeira sessão.

"Não tivemos noite de convidados com a peça sendo apresentada aos vips e à imprensa, abrimos direto para o público pagante. Tem sido uma glória total", afirma Maitê. O sucesso também é celebrado pela colega de palco. "Já na primeira semana, deu para sentir que temos um sucesso nas mãos e no palco. Quando li o texto já senti que teríamos esta recepção", completa Debora.

Na produção, Maitê Proença interpreta Catarina, uma mulher sofisticada e bem-sucedida que enfrenta os desafios de múltiplos divórcios. "Ela é fútil, impulsiva, hedonista, sempre nos limites das emoções, politicamente incorreta e azeda. Ama a vida e é divertida, e a gente gosta dela com toda a sua instabilidade", descreve.

A atriz conta que sua personagem é o oposto da irmã, mas que mesmo assim elas se complementam. "O público gosta de ver os defeitos daquelas criaturas escancarados à sua frente, porque, apesar deles, as irmãs encantam. E isso meio que perdoa os defeitos de todos nós. Famílias podem se dar ao direito de dizer coisas que amigos não tolerariam ouvir, e elas não se poupam. Ao mesmo tempo que se bicam, também são o porto seguro uma da outra".

Rosa, interpretada por Debora, é solteira, independente e traz uma perspectiva não convencional à vida. A artista compara a relação das duas com seu próprio convívio familiar. "Amo encontrar meu irmão que mora em São Paulo e o reencontro sempre é adorável. Irmãos foram feitos para isso. Reencontros, conversas, apoio emocional e eu adoro dar opinião e soluções para a vida. Com Rosa e Catarina acontece o mesmo", explica ela, que sempre teve o sonho de trabalhar com Ernesto Piccolo, que dirige o espetáculo.

"Eu ganhei este presente. A sua agilidade, rapidez e entendimento de tudo, ajudaram a colocar a peça de pé e dar vida a Rosa de uma maneira diferente do que sempre fiz e muito eficiente. Mas enlouquecedor…no bom sentido. Seu humor e leveza foram e são fundamentais", comenta Olivieri.

Reflexões

Abordando temas universais como envelhecimento, solidão e a importância da família, a peça equilibra a comédia e a reflexão em sua narrativa. "O humor é constante, mesmo quando estão sendo ditas coisas seríssimas da vida, não há meias palavras ali. E a reflexão fica por conta do público. Ele vai rir e sentir ao mesmo tempo. Quero que saia bem leve de alma lavada", diz Maitê.

Em tempos de polarização, Debora também acredita que a comédia pode ser um meio para debater questões profundas. "Dizer algo engraçado de maneira séria é muito mais engraçado e isso faz o público refletir se divertindo. Afinal, todos temos mais ou menos os mesmos sentimentos e passamos por coisas parecidas. Colocar para fora sentimentos genuínos e particulares de forma leve, séria e engraçada, chega ao público como uma reflexão, no meio de uma risada, um suspiro ou choro. E levar em forma de comédia, acredito que seja melhor que de forma dramática", analisa.

Serviço:

Espetáculo "Duas Irmãs e um Casamento"

Sextas e sábados, às 20h; Domingos, às 19h

Temporada: 11 de outubro a 24 de novembro

Local: Teatro Clara Nunes - Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - Gávea, RJ

Ingressos a partir de: R$39,00

Classificação etária: 12 anos

Duração: 70 minutos