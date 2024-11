Diogo Nogueira - Divulgação / Leo Aversa

Diogo Nogueira Divulgação / Leo Aversa

Publicado 02/11/2024 05:00

Rio - O samba vai rolar solto no Parque Madureira! Diogo Nogueira faz um show gratuito no local, a partir das 18h, e promete não deixar ninguém parado ao som de sucessos como "Pé na areia", "Alma boêmia", "Clareou” e Sou eu", além de hits de seu novo álbum "Sagrado". O cantor fala sobre sua relação com o bairro da Zona Norte e ainda adianta que fará uma homenagem a Arlindo Cruz durante a apresentação.

fotogaleria

"Madureira é o berço do samba carioca, berço da minha escola de samba do coração, a Portela. Esse bairro vem construindo uma história junto comigo desde antes do meu nascimento, com o meu pai João Nogueira, que trouxe esse amor e admiração no título e versos de sua música 'Alô Madureira'", diz o artista.

"Em um momento do meu show homenageio Arlindo Cruz, outro mestre que não medida esforços para se declarar a Madureira, tornando esse bairro tão conhecido em seus versos de "Meu Lugar". Estou muito contente em poder levar junto comigo meu carinho e o desses dois grandes nomes da música brasileira, para o palco de Madureira, local sagrado para nós", comenta o namorado de Paolla Oliveira.

O show faz parte do evento "Claro Diversão", que começa neste sábado (2), com oficinas de 9h às 12h. As inscrições para as aulas podem ser feitas pelo site diversaonoparque.com.br.

Para quem tiver uma grana sobrando, outra boa do fim de semana é a "Arena Jockey", no Jockey Club Brasileiro. Neste sábado (2), Paula Toller é quem vai animar o público com o show da turnê "Amorosa", em celebração a sua carreira."O repertório é formado por grandes sucessos, um passeio por toda a minha trajetória. Foi difícil chegar ao setlist final, pois são muito hits, mas tem sido muito prazeroso tocar para tanta gente", vibra a artista.



No mesmo dia, Luísa Sonza faz show no Qualistage, na Barra da Tijuca, com participação de La Cruz. "A era Escândalo Íntimo está sendo um marco histórico na minha carreira. Me sinto realizada. E levar o novo formato deluxe para os fãs do Rio de Janeiro está sendo incrível, ainda mais com a participação especial do La Cruz. Não percam a chance, cariocas, pois o show promete!", avisa a artista.

Ainda na Zona Oeste, a banda Restart, sucesso nos anos 2000, promete uma noite especial em seu show de despedida, no Farmasi Arena. No Centro, vai rolar a "Maratona da Alegria, na Apoteose, neste domingo (3) com grandes nomes, como Sorriso Maroto, Thiaguinho, Belo, Ludmilla, Turma do Pagode, Ferrugem, Trilogia, Dilsinho, Menos é Mais e Zeca Pagodinho.

Entre as opções para a criançada está o espetáculo "Quebra-cabeça, em busca da peça que falta", no Teatro dos 4, no Shopping da Gávea. A peça interativa conta a trajetória de um herói a ser definido pela plateia, e o segue em uma jornada em que enfrentará diversos obstáculos e um temível vilão. "Improvisar para crianças foi um grande presente que o teatro me deu, porque ali a suspensão da descrença é real e imediata. 'Quebra-Cabeça' é uma peça deliciosa de fazer, eu acho que me divirto tanto quanto as crianças", comenta o ator Rafael Saraiva.

Confira a programação completa:

Shows

Luísa Sonza

Sábado, a partir das 20h

Local: Qualistage - Via Parque

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, RJ / Shopping Via Parque

Ingresso: a partir de R$ 70

Restart - "Pra Você Lembrar"

Sábado, a partir das 20h30

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica - Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 80

Arena Jockey

Sábado, às 20h: Paula Toller

Domingo, às 20h: Céu com participação de Os Garotin e Sophie Charlotte

Local: Jockey Clube

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea – Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 80

Maratona da Alegria

Atrações: Sorriso Maroto, Thiaguinho, Belo, Ludmilla, Turma do Pagode, Ferrugem, Trilogia, Dilsinho, Menos é Mais e Zeca Pagodinho

Domingo, a partir das 12h

Local: Apoteose

Endereço: R. Marquês de Sapucaí, 36 - Santo Cristo, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 130



Dayze Nascimento

Domingo, às 16h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: Grátis

Diogo Nogueira

Domingo, a partir das 18h

Local: Parque Madureira

Endereço: R. Soares Caldeira, 115 - Madureira

Ingresso: Grátis

Espetáculos

"Elis, a Musical"

Sábado, às 16h e às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 21

"Rio Uphill - O Musical"

Sábado, às 17h e às 20h, domingo, às 16h e 19h

Local: Teatro Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 20

"Traidor com Marco Nanini"

Sábado, às 20h, e domingos, às 18h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



"Um homem sem importância"

Sábado, às 20h e domingos, às 19h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 20



"Hamleto"

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ipanema Rubens Corrêa

Endereço: Rua Prudente de Morais 824, Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 30



"Quebra-Cabeça - em busca da peça que falta"

Sábados e domingo, às 16h

Local: Teatro dos 4

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 – Lj 265 - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 45



"Seletivos"

Sábados e domingos, às 16h

Local: Teatro Municipal Ziembinski - Palco Zimbinha (área externa)

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: Grátis



"Brinquedos Consertados"

Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro dos Grandes Atores

Endereço: Av. das Américas, 3555 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 35



"Superações"

Domingo, às 10h

Local:Teatro de Fantoches e Marionetes Carlos Werneck de Carvalho

Endereço: Av. Infante Dom Henrique s/nº, Flamengo

Ingresso: Grátis



"A Magia do Circo"

Domingo, às 16h

Local: Arena Cultural Abelardo Barbosa – Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito 138, Pedra de Guaratiba

Mais Ingresso: R$ 30

Mais opções

Exposição "O mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres"

Sábado e domingo, das 9h às 16h

Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)

Endereço: Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis

Terra dos Dinos

Sábado e domingo, das 9h às 17h (( último acesso ao parque é às 16h)

Local: Terra dos Dinos

Endereço: Estrada RJ-125, Rod. Ary Schiavo, 42281 - Gov. Portela, Miguel Pereira - RJ

Ingresso: a partir de R$ 64



Exposição "Pra Gente Se Desprender 2"

Sábado e domingo, das 15h às 21h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: Grátis



Circo Vostok

Sábado e domingo, às 16h30 e às 19h30

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 - Parque Duque, Duque de Caxias

Ingresso: a partir de R$ 30



Chegada do Papai Noel

Domingo, às 14h

Local: Botafogo Praia Shopping

Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis