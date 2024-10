Aquele Abraço tem parte com homenagem à Carmen Miranda - Reginaldo Teixeira/ divulgação

Publicado 19/10/2024 05:00 | Atualizado 19/10/2024 08:02

Rio - Um dos cinemas mais tradicionais da Zona Sul do Rio, que recebeu gerações de famílias cariocas, o Roxy, em Copacabana, Zona Sul, reabriu com uma nova proposta de revitalizar o cenário cultural da cidade. Os telões deram lugar ao palco e o espaço virou uma grande casa de espetáculos com jantar incluso no valor do ingresso servido com entrada, prato principal e sobremesa.

O Roxy Dinner Show - inspirado em grandes casas do mundo, como Moulin Rouge, em Paris e Señor Tango, em Buenos Aires - tem capacidade para receber 680 pessoas e abriu as portas em uma estreia para convidados na última quinta-feira (17) com a presença de celebridades e autoridades: Gilberto Gil, Beth Faria, o ex-diretor da Globo Boni, o empresário Ricardo Amaral e o governador Cláudio Castro foram alguns dos presentes no evento inaugural.

"O Roxy é uma casa maravilhosa. E agora, todo reformado e com tantas atrações, mostra que a cidade e o estado ressurgem definitivamente para a cultura e o turismo. É o nosso tradicional Roxy, patrimônio fluminense, voltando com toda força, simboliza o Rio retornando ao grande roteiro musical e artístico nacional", disse Castro, que foi ao local acompanhado da primeira-dama, Analine Castro.

A ideia é atrair um púbico diverso, formado por cariocas e turistas para as apresentações, visando proporcionar uma experiência inédita na cidade. Essa temporada recebe o espetáculo musical "Aquele Abraço" que celebra a diversidade e a alegria do Brasil em uma megaprodução voltada para toda a família.



"A ideia de transformar o Roxy em um espaço de espetáculos surgiu do desejo de resgatar e valorizar um ícone da cultura carioca, trazendo uma proposta inovadora que combina gastronomia e arte em um ambiente histórico", conta o empresário Alexandre Accioly, um dos sócios do empreendimento.

O objetivo é oferecer uma experiência imersiva e sensorial, que foge do tradicional e cria um novo conceito de entretenimento. Segundo o empresário, a reabertura do Roxy é um marco cultural para a cidade maravilhosa. "Estamos revitalizando um símbolo histórico e, ao mesmo tempo, oferecendo uma plataforma para artistas brasileiros se apresentarem em um local que celebra nossa cultura. Isso fortalece a cena artística local e atrai investimentos, movimentando não só o turismo, mas também a economia e a vida cultural da cidade", conta.

"O Rio é único do ponto de vista do turismo, com altas taxas de ocupação hoteleira, mas carecia de uma opção de entretenimento noturno de alto padrão para toda a família, para cariocas e turistas que visitam a cidade. Por isso, resolvi criar e investir no Roxy Dinner Show, que promete ser o maior espetáculo desse tipo no mundo e uma nova referência em entretenimento no Brasil", completa.

No palco de aproximadamente 400 metros quadrados, o público encontrará um painel de LED côncavo de 210 metros quadrados, com tecnologia 4D, que proporcionará uma experiência cinematográfica imersiva em 180°. Esse recurso permite uma viagem pelas belezas e ícones do Brasil, desde o Pelourinho, em Salvador, passando pela Sapucaí, Lapa, no Rio até as profundezas da Amazônia.

Investimento de milhões

O investimento total foi de R$ 65 milhões, fruto de uma parceria entre Accioly Participações e DC Set Group. "Nossa estimativa de retorno é de aproximadamente três a cinco anos. Além disso, nossa expectativa é que o Roxy Dinner Show gere um impacto positivo na economia local, beneficiando o comércio e a rede hoteleira, criando um movimento constante de visitantes e fortalecendo o turismo", diz Accioly.

"Investir no Rio de Janeiro em um projeto tão magnífico como o Roxy Dinner Show é um privilégio. Recuperar um espaço tradicional e histórico e dar à cidade uma casa de nível internacional, unindo o passado com a sofisticação tecnológica do entretenimento, me faz acreditar que estar na Cidade Maravilhosa, mais do que um investimento, é um orgulho", revela o empresário e sócio Dody Sirena.

Acompanhados pela Banda Roxy, cantores, atores, bailarinos e músicos apresentam um show que viaja pelos ritmos e expressões culturais do Brasil, do samba ao funk, do frevo à bossa nova, passando pela poesia, pela street art e pelos costumes de diferentes regiões.

"É uma honra poder participar da revitalização do Roxy, um ícone histórico que faz parte da minha memória afetiva e de tantas gerações. Cada detalhe do espetáculo foi pensado para transmitir a alegria e a essência do povo brasileiro. Estou colocando toda a minha experiência e paixão pela arte nesse projeto para que as pessoas saiam emocionadas e com vontade de voltar", diz Abel Gomes, diretor-geral do Roxy.

E como o local foi por décadas espaço de cinema para muitas gerações, Alexandre Aciolly não descarta transformá-lo em sessões especiais em algumas ocasiões. "O Roxy é um espaço versátil, e nossa intenção é preservar essa memória, mantendo viva a essência do cinema. Em determinados momentos, podemos, sim, realizar sessões especiais que façam homenagem ao passado, trazendo de volta um pouco da magia do cinema clássico, mas sempre com um toque de inovação", revela.

Monumento restaurado e repaginado

Inaugurado em 1938, na rua Bolívar, esquina com a avenida Nossa Senhora de Copacabana, o cinema Roxy foi durante décadas, um monumento do estilo Art déco (arte decorativa) e a maior sala de exibições do Brasil, com capacidade para até 1.700 pessoas. Com projeto dos arquitetos Sérgio Moreira Dias e Ana Lúcia Jucá, o Roxy recebeu uma releitura com detalhes contemporâneos, mas preservando os principais elementos que distinguiram aquele importante espaço cultural, presentes na memória afetiva das pessoas e na história da cidade.

"Mantivemos a arquitetura Art déco e elementos que fazem referência ao Roxy original. Nosso objetivo foi revitalizar o local sem apagar sua história, respeitando as características que o tornaram um símbolo cultural. Além disso, incorporamos elementos modernos para criar um espaço que conecte o passado ao presente, trazendo uma nova vida para esse patrimônio carioca", conta Accioly.

A entrada já conta com uma nova calçada de pedras portuguesas em referência ao famoso calçadão da praia de Copacabana. A fachada revitalizada apresenta as clássicas colunas cilíndricas destacadas dos panos de esquadria, valorizando suas formas, agora com nova coloração dourada, representativa da época de ouro do cinema. A renovação da esquadria externa manteve a transparência e a visualização do espaço interior.

A escada principal teve o piso em lioz rosa restaurado, assim como os guarda-corpos dourados que mantém suas formas originais, as colunas internas em granito preto e o antigo painel artístico localizado no alto do espaço central, que foi preservado e recomposto para representar a dança, a música e a arte cênica, enaltecendo a transformação do cinema em casa de espetáculos com diversidade cultural.

Os ingressos para quem quer vivenciar a experiência estão disponíveis em dois pacotes: Copacabana (entrada, prato principal e sobremesa) e Rio de Janeiro (Amuse-bouche, entrada, prato principal, sobremesa). Os preços variam conforme o setor: segundo mezanino (R$ 480 - Copacabana e R$ 690 - Rio de Janeiro), primeiro mezanino (R$ 520 - Copacabana e R$ 730 - Rio de Janeiro) e plateia (R$ 580 - Copacabana e R$ 790 - Rio de Janeiro).

No pacote Copacabana, o cliente poderá escolher entre três entradas, quatro pratos principais e três sobremesas, incluindo opções veganas. Já no Rio de Janeiro, dá para desfrutar um amuse-bouche de boas-vindas (aperitivo) e escolher dentre quatro opções de entradas, seis pratos principais e quatro sobremesas, incluindo opções veganas. Com sugestões adicionais de pratos mais elaborados para uma experiência ainda mais sofisticada.



Cariocas e moradores do Rio de Janeiro terão um preço especial na compra de ingressos para quinta-feira e domingo, até o fim do ano, mediante apresentação de comprovante de residência. Os preços variam de R$ 384 (segundo mezanino, pacote Copacabana) até R$ 632, para plateia, no pacote Rio de Janeiro.