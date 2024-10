Alceu Valença - Leo Franco e Natália Rampinelli/ AgNews

Publicado 11/10/2024 05:00 | Atualizado 11/10/2024 08:30



Rio - Além de Mumuzinho, há mais opções de diversão para o fim de semana. O destaque vai para o Rio Jazz Fest, que promove encontros de grandes artistas brasileiros na Marina da Glória, neste sábado (12) e domingo (13). Barão Vermelho, Angela Ro Ro, Lenine, Martin Fondse, Chico César, Zeca Baleiro e Alceu Valença estão entre as atrações confirmadas no evento, apropriado para famílias. Em comemoração ao Dia das Crianças, menores com até 14 anos, acompanhados pelos responsáveis, terão entrada gratuita.

Paulinho Moska adianta detalhes de sua apresentação com Mart´nália no festival, sábado. "Nós dois ficamos no palco o tempo todo, dividindo todas as canções, eu no violão e ela na percussão. É um show de alegria, de amizade! E é claro tem samba, tem balada, tem muita música pra gente curtir junto", adianta o cantor.

Péricles Mecenas, CEO da PECK e realizador do Rio Jazz Fest, destaca que o objetivo do evento é ir além dos rótulos, celebrando a liberdade criativa e a fusão de estilos que fazem parte do espírito do jazz. "Assim trazemos ao público uma experiência única que exalta a influência do Jazz na MPB, com encontros de artistas como Pepeu Gomes e Sandra Sá, Marcelo D2 e Marcos Valle, Lenine e o maestro Martin Fondse, mostrando como esses universos musicais se complementam e se transformam mutuamente", explica.

Outra dica para o fim de semana é curtir o "Baile do Nêgo Véio 2", na Via Music Hall, em São João de Meriti, nesta sexta-feira. O cantor Alexandre Pires empolgará o público ao som de sucessos dos anos 90. Já o grupo Menos é Mais, Formado por Duzão (vocal), Gustavo Goes (repique), Paulinho Félix (pandeiro) e Ramon Alvarenga (tambor), leva seus maiores hits para o Espaço Hall, na Zona Oeste.

Para os cervejeiros de plantão, o Mondial de la Bière retorna ao Píer Mauá, no Rio de Janeiro, para sua 11ª edição. Celebrando 30 anos de história desde sua origem no Canadá, o evento traz mais de 1500 rótulos e 160 cervejarias. O festival ainda conta opções gastronômicas e apresentações musicais.

Shows

Alexandre Pires - "Baile do Nêgo Véio 2"

Sexta-feira, a partir das 21h30

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ

Ingresso: a partir de R$ 60

Rio Jazz Fest

Sábado, às 16h: Pepeu Gomes, Barão Vermelho convida Angela Ro Ro, Lenine e Martin Fondse, Mart´nália e Moska

Domingo, às 14h: Marcelo D2 convida Marcos Valle, Chico César e Zeca Baleiro, Toni Garrido convida Zezé Motta; Alceu Valença.

Local: Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória

Ingresso: a partir de R$ 80 (mediante doação de brinquedo ou livro em bom estado)



Fábio Maia e Banda Propop

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Clube dos Aliados

Endereço: Estr. do Mendanha, 1025 - Campo Grande, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$20



Elymar Santos

Sexta-feira, a partir das 20h30

local: Ribalta

Endereço: Avenida das Américas, nº 9.650 - Barra da Tijuca

Ingresso: partir de R$100

The Mission

Sexta-feira, às 21h (abertura da casa 2h antes)

Local: Vivo Rio

Enderço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 130



Menos É Mais

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna 5850 – Rio de Janeiro - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40

Roda de Samba - Homenagem a Monarco

Sábado, às 19h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 39



Roda de samba "Samba da Cajueira"

Domingo, às 13h

Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu

Ingresso: R$ 15

Marquinhos Sensação

Domingo, às 16h

Local: Galeria M3

Endereço: Av. Brás de Pina, 1772 - Vista Alegre

Ingresso: a partir de R$ 15



Espetáculos



"Anele - A Menina dos Olhos do Mundo"

Sexta-feira, às 15h30

Local: Areninha Cultural Sandra Sá

Endereço: Rua Doze 1, Santa Cruz

Ingresso: Grátis

"Fantasiosa Exposição da Palavra"

Sexta-feira e sábado, às 19h, e domingo, às 18h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 20

"O Tiro no Coração"

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Del’Art, no Shopping Barra Point

Endereço: Av Armando Lombardi, 350, 3º piso (ao lado do metrô Jardim Oceânico)

Ingresso: a partir de R$ 40

"Burlesqueria"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 40



"Agora É Que São Elas" , com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro das Artes - Shopping da Gávea

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 – Lj 264 - Gávea – Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70

Thiago Ventura - stand-up "Novo Show"

Sexta-feira, às 21h, sábado , às 18h e 21h, e domingo, às 17h e 20h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca



"Duas Irmãs & Um Casamento", com Maitê Proença e Debora Olivieri

Sexta-feira, sábados, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Clara Nunes - Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, loja 370, Gávea, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 75

Mais opções

Exposição "Música Brasilis"

Sexta-feira a domingo, das 10h às 17h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: Grátis



Exposição "Olhares Presentes"

Sexta-feira, das 10h às 19h, e sábado, das 13h às 18h

Local: Areninha Herbert Vianna

Endereço: Rua Evanildo Alves s/nº, Maré

Ingresso: Grátis

Exposição "Oníricas", de Luiz Pizarro

Sexta-feira a domingo, das 13h às 19h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis

Mondial de la Bière

Sexta-feira, das 14h à meia-noite; sábado, das 13h à meia-noite; e domingo, das 13h às 23h

Local: Armazéns 3, 4 e 5

Endereço: Av. Rodrigues Alves 10, Praça Mauá

Ingresso: a partir de R$ 90