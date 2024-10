Sidney Magal se apresenta no Qualistage, nesta sexta-feira (4) - Marcos Hermes / Divulgação

Publicado 04/10/2024 05:00

Rio - Dono de hits como "Sandra Rosa Madalena", "Meu sangue ferve por você" e "Me chama que eu vou", Sidney Magal traz o show da turnê "Baile do Magal", pela primeira vez ao Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (4). A apresentação acontecerá no Qualistage, na Barra da Tijuca, a partir das 21h30, e reunirá grandes sucessos do artista, que promete não deixar ninguém parado.

"Estou extremamente empolgado para retornar ao Rio, nessa sexta-feira, e proporcionar uma noite inesquecível de música e boas lembranças, especialmente neste palco tão icônico. Vamos reviver juntos os grandes sucessos que atravessaram gerações e marcam a vida de tantas pessoas. Prepare-se para muita emoção, energia, e claro, aquela atmosfera única dos bailes de antigamente. Mal posso esperar para estarmos juntos nessa celebração especial. Nos vemos lá!", convida o cantor de 74 anos.

No mesmo dia e região, o Sorriso Maroto, formado por Bruno Cardoso (voz), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sergio Jr (violão e vocal), Vinícius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão), embala o público da casa de shows Ribalta, a partir das 22h30. Canções como "Sinais", "50 Vezes", "Eu Topo", "Ainda Gosto de Você", '1 Metro e 65", "Clichê", "Assim Você Mata" O "Papai" estão garantidas no repertório.

Na Zona Sul, Milton Guedes faz show no Blue Note Rio, em Botafogo, a partir das 20h. O espetáculo terá hits de Tim Maia, Djavan, Michael Jackson, Stevie Wonder e mashups de Roberto e Erasmo Carlos e Black Eyed Peas, Beyoncé e Fábio Jr, além das canções conhecidas do músico. "Meu espetáculo também tem essa alegria da nossa cidade, a pluralidade… É um repertório animado, com uma energia alta e a mistura de canções pop internacional e nacional, MPB, faz a galera se divertir e dançar muito. É um show para todas as idades, para toda família. Eu espero você para viver essa noite comigo!", diz.

Se a ideia for curtir o fim de semana com a criançada, o destaque vai para o novo espetáculo do Mundo Bita, "Crescer e Aprender", no Vivo Rio, neste sábado (5). A produção traz a temática da educação e conta com 20 músicas, algumas delas inéditas e outras já queridas pelo público, como "Fazendinha" e "Viajar pelo Safari". Também há circos espalhados pela cidade como o Vostok, no Via Parque, Big Brothers Cirkus, em Campo Grande, e Robatiny Spectacular, em Bangu.

Para quem gosta de espetáculo, a dica é curtir o "Samba! Agoniza mas não morre", em homenagem a Nelson Sargento, que completaria 100 anos em julho deste ano, na Arena Cultural Fernando Torres, em Madureira, neste sábado (5). A produção mergulha na rica história do samba e na vida desse grande ícone da música brasileira. E o melhor: a apresentação é gratuita. Já o humorista Rodrigo Sant’Anna fará o público dar boas risadas, no Multiplan Hall, em Jacarepaguá.



Shows

Will Santt – Meu Caminho Novo

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobrás

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Cinelândia - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 39,60



Milton Guedes

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Blue Note Rio

Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Copacabana - Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 120

Don L

Sexta-feira, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 80 (meia solidária - mediante doação de 1kg de alimento não perecível)



Sorriso Maroto

Sexta-feira, às 22h30 (abertura da casa às 20h30)

Local: Ribalta

Endereço: Avenida das Américas, nº 9.650 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 80



Vitinho e Tiee

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ

Ingresso: a partir de R$ 15

"Festa de Arromba Nos Tempos da Jovem Guarda"

Sábado, às 19h

Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu

Ingresso: a partir de R$ 20



Banda Cyrus - Tributo Legião Urbana e Pearl Jam

Sábado, às 21h

Local: Arena Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio s/nº, Pavuna

Ingresso: a partir de R$ 10

Vou pro Sereno e Família Macabu

Domingo, às 14h

Local: Galeria M3

Endereço: Av. Brás de Pina, 1772 - Vista Alegre

Ingresso: a partir de R$ 20

Feyjão

Domingo, às 17h

Local: Casa Savana

Endereço: Rua Camerino, 162 - Centro do Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 20



Espetáculos



"O Funcionário do Mês"

Sexta-feira, às 14h e às 19h

Local: Arena Cultural Abelardo Barbosa – Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito 138, Pedra de Guaratiba

Ingresso: a partir de R$ 5



"Dois Contra o Mundo"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Domingos Oliveira - Planetário do Rio de Janeiro

Endereço: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 20



"Burlesqueria"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 40



"Fantasiosa Exposição da Palavra"

Sexta-feira e sábado, às 19h, e domingo, às 18h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 20



"A Última Sessão de Freud"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 17h e às 20h, domingo, às 17h

Local: Teatro Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 21



"Nossa História com Chico Buarque"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 15h e 20h; domingo, às 15h e 19h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 19, 50



"Fora Deste Mundo"

Sexta-feira, às 20h

Local: SESI Duque de Caxias

Endereço: R. Artur Neiva - Circular, Duque de Caxias

Ingresso: a partir de R$ 20



"Murilo Coach - 7 Passos para o Bilhão", de Murilo Couto

Sexta-feira, às 21h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50



"As Aventuras de Pinóquio"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Local: Teatro EcoVilla Ri Happy

Endereço: Rua Jardim Botânico, n 1008 – Jardim Botânico

Ingresso: a partir de R$ 40



"Show do Bita - Crescer e Aprender"

Sábado, às 16h (a casa abre 1h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 50

"Samba! Agoniza Mas Não Morre - Nelson Sargento 100 anos"

Sábado, às 19h

Local: Arena Cultural Fernando Torres

Endereço: Rua Bernardino de Andrade 200, Madureira

Ingresso: Grátis



Rodrigo “Atazanado” Sant’Anna

Sábado, às 20h

Local: Multiplan Hall - ParkJacarepaguá

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069, Rio de Janeiro - RJ

Valores: Ingressos a partir de R$ 40



"Eu Não Digo É Nada", com Glauber Cunha

Sexta-feira, às 20h

Local: Multiplan Hall

Endereço: ParkJacarepaguá - Estrada de Jacarepaguá, 6069, Rio de Janeiro - RJ

Valores: Ingressos e R$ 45



Mais opções

Exposição "Ideias Radicais sobre o Amor"

De sexta-feira a domingo, das 11h às 18h

Local: Museu de Arte do Rio (MAR)

Endereço: Praça Mauá 5, Centro

Ingresso: a partir de R$ 10



Exposição "Protagonismos: Memória, Orgulho e Identidade"

De sexta-feira a domingo, das 10h às 17h

Local: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)

Endereço: Rua Pedro Ernesto 80, Gamboa

Ingresso: Grátis



"Era Uma Vez Adventure"

Sexta-feira, às 16h30 e 18h30; sábado e domingo, às 14h30, 16h30 e 18h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70 (sexta) e R$ 80 (sábado e domingo)



Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h; sábados e domingos, às 16h30 e 19h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



Circo Robatiny Spectacular

Sexta-feira, às 20h30; sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h30

Local: Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: A partir de R$ 15



Big Brothers Cirkus

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h30

Local: Praça do Estudante

Endereço: Rua Campo Grande Rio de Janeiro-RJ

Ingresso: a partir de R$ 20



Roda Sambay

Domingo, a partir das17h

Local: Terrase Rio

Endereço: Av. Alm. Silvio de Noronha, 300 - Centro, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis até às 18h. Após, a partir de R$20