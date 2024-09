Leonardo e a dupla Bruno & Marrone se apresentam no Espaço Hall, nesta sexta - Divulgação

Publicado 27/09/2024 15:03

Rio - Os fãs de sertanejo tem destino certo nesta sexta-feira (27): o Espaço Hall. É que o cantor Leandro e a dupla Bruno & Marrone apresentam o show da turnê "Cabaré", no local, a partir das 20h. Os artistas prometem levar os maiores sucessos da carreira para o espetáculo.

Na Zona Sul o grupo norte-americano The Stylistics embala o público ao som de hits como "Betcha By Golly Wow", "You Make Me Feel Brand New", "You Are Everything", "Can't Give You Anything But My Love", no Vivo Rio, nesta noite. Já em São João de Meriti, o pagode vai rolar solto ao som de Suel e Mumuzinho, na Via Music Hall.

Entre as opções para a criançada tem o Big Brothers Cirkus, em Campo Grande, com participação especial do Patati e Patatá, neste fim de semana. Outra dica é conferir o espetáculo musical "Marria Clara & JP - Brincar de Imaginar", neste domingo (29), no Qualistage, com os bonecos dos irmãos - que são um fenômeno no Youtube.

"Saber que o nosso show vai viajar o Brasil inteirinho me deixa muito empolgada! O show está lindo e super divertido", avisa Maria Clara. As músicas "O Chão é Lava", "Ser Criança é" e "A História do Homem Biscoito" estão garantidas.

Confira a programação completa:

Shows

Leonardo e a dupla Bruno & Marrone

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 100,00



The Stylistics - "Falling In Love With My Girl Tour"

Sexta-feira, às 21h (a casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingressos: partir R$ 95



Mumuzinho e Suel

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ

Ingresso: a partir de R$ 15



"Isso É Fundo De Quintal"

Sábado, às 17h

Local: Centro Cultural Dyla Sylvia de Sá

Endereço: Rua Barão 1.180, Praça Seca

Ingresso: Grátis



Celebrare

Sábado, a partir das 20h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ

Ingresso: a patir de R$ 30



Moacyr Luz, Gabriel Moura, Pierre Aderne, Pedro Luís, Edu Krieger e Rodrigo Maranhão - A Voz do Compositor

Sábado, às 21h (a casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingresso: Ingressos a partir R$ 60



Cidade Partida e Luquimia

Domingo, às 16h

Local: Areninha Cultural Sandra Sá

Endereço: Rua Doze 1, Santa Cruz

Ingresso: Grátis

"Fleurs Noires" - Orquestra feminina de Tango

Domingo, às 19h

Local: Blue Note Rio

Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Copacabana, Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 120



Musical "Rita & Raul – Na Alquimia do Roque Enrow"

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 50



"A Noviça Rebelde"

Sexta-feira, às 20h, sábado e domingo, às 11h, 15h e 19h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 21

"Agora É Que São Elas" , com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro das Artes - Shopping da Gávea

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 – Lj 264 - Gávea – Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70



"Feio"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 25



"Hannah Arendt - Uma Aula Magna"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Domingos Oliveira

Endereço: Planetário do Rio de Janeiro: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 30



"Nuang, Caminhos da Liberdade"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 10

Espetáculo "Pluft, O Fantasminha"

Sábado e domingo, às 17 h

Local: Teatro Tablado

Endereço: Avenida Lineu de Paula Machado, 795 - Lagoa, Rio de Janeiro

Ingressos: R$70



"Alakazam, um Show de Mágica"

Sábado, às 17h

Local: Arena Cultural Abelardo Barbosa – Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito 138, Pedra de Guaratiba

Ingresso: a partir de R$ 10



"Divertidamente"

Sábado, às 17h

Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu

Ingresso: R$ 25



"Chico Xavier em Pessoa"

Domingo, às 17h

Local: Areninha Cultural João Bosco

Endereço: Av. São Félix 601, Vista Alegre

Ingresso: a partir de R$ 40

Maria Clara e JP - 'Brincar e Imaginar'

Domingo, às 17h (casa abre 2h antes)

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, RJ

Ingresso: a partir de R$ 60



"Hereditária"

Domingo, às 18h

Local: Arena Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio s/nº, Pavuna

Ingresso: Grátis



"Era Uma Vez Adventure"

Sexta-feira, às 16h30 e 18h30; sábado e domingo, às 14h30, 16h30 e 18h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70 (sexta) e R$ 80 (sábado e domingo)



Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h; sábados e domingos, às 16h30 e 19h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



Circo Robatiny Spectacular

Sexta-feira, às 20h30; sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h30

Local: Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: A partir de R$ 15



Big Brothers Cirkus

Sexta-feira, às 20h; sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h30

Local: Praça do Estudante

Endereço: Rua Campo Grande Rio de Janeiro-RJ

Ingresso: a partir de R$ 20

Festival Internacional Ambrosias - peças e oficinas

Sexta-feira, às 21h; sábado e domingo, às 18h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Avenida Dom Helder Câmara, 5332 - 2º piso - Norteshopping - Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 80



"Jurassic World by Brickman"

Sábado e domingo, das 9h às 18h

Local: AquaRio - 4º andar

Endereço: Praça Muhammad Ali - Via Binário do Porto, s/n - Gamboa

Ingresso: a partir de R$ 42 (apenas exposição)

Roda Sambay

Domingo, a partir das17h

Local: Terrase Rio

Endereço: Av. Alm. Silvio de Noronha, 300 - Centro, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis até às 18h. Após, a partir de R$20