Mumuzinho anuncia turnê com show de abertura no Rio Reprodução / Instagram

Publicado 24/09/2024 18:58 | Atualizado 24/09/2024 19:03

Rio - Mumuzinho anunciou a turnê do novo projeto, "Conectado", que começará no Rio de Janeiro, sua cidade natal. O show será no dia 11 de outubro, no Qualistage, e os ingressos já estão disponíveis no site da Ticketmaster.