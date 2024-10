AquaRio é o maior parte dedicado à vida marinha do Rio - Cléber Mendes / Arquivo O Dia

Publicado 03/10/2024 13:55 | Atualizado 03/10/2024 14:10

Rio - Para celebrar o Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, o AquaRio, na Zona Portuária, está com entrada gratuita para os pequenos visitantes, com idades entre 3 e 11 anos, que estiverem acompanhados de um responsável pagante. A promoção vai até 15 de outubro.A ação é válida apenas para pessoas que comprarem os ingressos pelo site oficial . A gratuidade é disponibilizada na hora da visita, após o bilhete online ser apresentado.O AquaRio, na Gamboa, funciona de segunda a sexta das 9h às 17h (16h é o último horário de entrada). Nos sábados, domingos e feriados, o horário vai das 9h às 18h. O local conta com uma estação de VLT na porta.