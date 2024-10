Sessão do Festival do Rio 2023 com sala lotada - Davi Campana/Divulgação Festival do Ro

Publicado 03/10/2024 14:28 | Atualizado 03/10/2024 14:42

Rio - A 26ª edição do Festival do Rio vai agitar a cidade até o dia 13 de outubro com exibições de mais de 300 filmes nacionais e internacionais. O evento, que começa nesta quinta-feira (3), terá sessões com produções aclamadas nos maiores festivais do mundo, além dos indicados por seus países na disputa por uma vaga ao Oscar.

Os ingressos individuais estão à venda no site Ingresso.com e também podem ser comprados diretamente nas bilheterias dos cinemas participantes. Eles custam entre R$ 16 (meia) a R$ 32 (inteira). Há ainda a opção de pacote de quatro ingressos (R$ 96) e pacote de oito ingressos (R$ 52). A competição oficial da Première Brasil no Odeon custa R$ 5 para todos e R$10 (inteira) e R$ 5 (meia) no CineCarioca Penha e no Ponto Cine em todas as sessões.

Uma das novidades deste ano é o projeto Cinema Circulação, que amplia ainda mais o alcance do Festival com quatro novos espaços na Zona Norte do Rio. Os cinemas CineCarioca Penha, CineCarioca Nova Brasília (Complexo do Alemão) e Ponto Cine Guadalupe participam do evento. Os ingressos têm preços populares e há também sessões gratuitas.



O Parque Realengo Susana Naspolini, na Zona Oeste, terá sessões especiais abertas ao público. Outras opções de assitir aos filmes gratuitamete são no Centro Cultural Justiça Federal, no Centro, e no CineCarioca Nova Brasília.



As salas do Cine Santa Teresa e do CineSystem Praia de Botafogo também são novidades deste ano.

Abertura e encerramento

O longa escolhido para a noite de abertura da 26ª edição do Festival do Rio é o drama “Emilia Pérez”, vencedor de dois prêmios no Festival de Cannes 2024 - Melhor Interpretação Feminina, para o quarteto Selena Gomez, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón e Adriana Paz; e o Prêmio do Júri. A sessão de gala acontece nesta quinta-feira (3), no Cine Odeon, no Centro.

O encerramento do festival terá com uma sessão de gala, no dia 12, também no Odeon, do longa nacional “Maníaco do Parque”, uma produção Original Amazon, realizada pela Santa Rita Filmes,

Dirigido por Maurício Eça, o filme é protagonizado por Giovanna Grigio, no papel da jornalista Elena, e Silvero Pereira, que dá vida ao serial killer brasileiro que chocou o país, o motoboy Francisco, condenado por atacar 23 mulheres e assassinar dez delas, escondendo seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo. O elenco reúne ainda Marco Pigossi, Bruno Garcia, Mel Lisboa, Xamã e Augusto Madeira, entre outros.



“Conclave”, uma adaptação do best-seller homônimo de Robert Harris, foi escolhido como o longa internacional de encerramento. A produção trata sobre um dos eventos mais secretos e antigos do mundo: a seleção de um novo Papa. Protagonizado por Ralph Fiennes, o longa é dirigido por Edward Berger, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2023 por “Nada de Novo no Front”.

Novos prêmios



O Festival do Rio terá uma novidade para os fãs de cinema e, principalmente, para os realizadores da produção nacional: quatro novas categorias serão premiadas com o Troféu Redentor nas duas mostras competitivas da Première Brasil: a Competição Oficial e a mostra Novos Rumos.

O evento incluiu as categorias Melhor Som e Melhor Trilha Sonora. A mostra Novos Rumos vai contemplar também as categorias de Melhor Atriz e Melhor Ator, com o intuito de promover e incentivar jovens intérpretes que estão despontando na indústria cinematográfica.