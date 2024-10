Leopoldo Pacheco em cena na peça ’Sangue’ - Heloisa Bortz / Divulgação

Publicado 02/10/2024 05:00

Rio - Prestes a completar 40 anos de carreira, Leopoldo Pacheco segue apaixonado pelo ofício e na ativa. O ator está no elenco de "Sutura", novo projeto do Prime Video, faz parte no longa "A Prisioneira", com previsão de lançamento para o próximo ano, e a partir do dia 11 de outubro estreia no Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro do Rio, com a peça "Sangue", ao lado dos atores Carol Gonzalez, Marat Descartes e Rogério Brito. "Gosto muito de trabalhar", confessa o artista.

Escrita e dirigida por Kiko Marques, "Sangue" conta a história de um grupo que durante a montagem de uma peça de um autor francês falecido é surpreendido com a notícia de que a produção foi cancela por questões de direitos autorais.

Na obra, que propõe uma discussão sobre o poder e a dominação, Leopoldo vive Victor. "Ele é o irmão e herdeiro de um falecido autor de sucesso com uma vasta obra. Victor se dedica a entrar na alma e compreender os meandros da criação desse gênio que foi seu irmão. Gosto de conhecer os personagens a partir do texto proposto, fazendo ligações e pontes com outros personagens que não estão nessa história, mas basicamente mergulho no texto para criar o personagem, nas palavras do autor", explica ele.

Experiente, o ator de 64 anos conta que defende seus papéis e diz que o teatro lhe trouxe ensinamentos. "Sempre digo que o teatro me ensinou muito sobre empatia, somos graduados em nos colocarmos no lugar do outro e não tenho juízo de valor para criar um personagem, defendo e acredito nele, procuro trazer o que tem de melhor mas também o que está escondido e assim deixar o personagem o mais humano possível", frisa.

Além de ator, Leopoldo também trabalha como figurinista e cenógrafo no tablado. "Vim das artes plásticas, então, todo meu trabalho estético acabou se desdobrando no teatro também por necessidade. Cenografia, figurino, caracterização, direção… Nossa carreira é dura e difícil, gosto de tudo que faço no teatro", admite.



Diretor de hospital em série



Com estreia prevista para novembro, "Sutura", do Prime Video, retrata a rotina de um hospital. Na série, Leopoldo interpreta um diretor ambicioso. "Ele disputa poder pela presidência do hospital com a Dr Mancini, Claudia Abreu. Sutura é uma série de ação, drama e crimes dentro de um hospital", detalha ele, que buscou inspiração em outras produções médicas para compor o personagem.

"Hoje em dia temos muitas referências de séries interessantes para inspiração, e também séries relacionadas a hospital, como "Sob Pressão", "Grey’s Anatomy", "Succession", "Feud…", lista.

Além de Leopoldo e Claudia, também integram o elenco da produção: Humberto Morais, Juliana Paiva, Gabriel Braga Nunes, Danilo Mesquita, Lara Tremouroux, Naruna Costa, Yara de Novaes e mais.

Serviço:

"Sangue"

De 11 de outubro a 10 de novembro

De quinta a sábado, às 19h; domingo, às 18h

Local: Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro

Endereço: R. Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 30 | R$ 15 meia