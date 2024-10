Soweto 30 anos na Apoteose - Divulgação

Soweto 30 anos na Apoteose Divulgação

Publicado 05/10/2024 05:00

Rio - Os fãs do pagode dos anos 90 farão uma verdadeira viagem no tempo, neste sábado (5). É que o Soweto fará a última apresentação do grupo no Rio de Janeiro, em celebração aos 30 anos de carreira. O espetáculo acontecerá Riocentro, na Zona Oeste da cidade, e terá no repertório sucessos que atravessam gerações como "Farol das Estrelas", "Mágico de Oz", "Tempo de Aprender" e muitos outros. Em entrevista ao DIA, o cantor Belo revela os planos para o futuro, dá detalhes sobre o documentário que retrata sua vida e descreve a importância da banda em sua trajetória profissional.

"O Soweto faz parte da nossa vida desde sempre. Eu, como Belo, nasci do Soweto e foi através do grupo que minha vida mudou. Assim como mudou a vida do Dado (Olliveira) que veio logo depois, do Claudinho e do Cris que estão desde o começo", conta o cantor. "É um momento de celebração, não tem tristeza, e sim muita alegria em escrevermos de forma tão linda e especial esses 30 anos", declara.

O artista ainda opina sobre o legado que a banda deixa na cena do pagode. "O Soweto ensinou e inspirou demais todo mundo, né? É lindo demais ver como quem veio depois se inspira e traz referências. Acho que o que podemos deixar de legado é o amor pelo que a gente faz, foi isso que nos trouxe até aqui tanto tempo depois".

Questionado sobre o que os fãs cariocas podem esperar dessa apresentação, Belo dá pequenos 'spoilers'. "Um show incrível, astral, com canções que marcaram a vida de todo mundo que nos acompanha e vive intensamente essa paixão pelo Soweto. São três horas de música. Vamos relembrar muita coisa boa".



Planos para o futuro



Entusiasmado, Belo fala sobre o futuro do grupo, afirmando que, apesar da turnê comemorativa, o Soweto permanecerá na ativa. "O grupo continuará cantando e encantando todos os fãs, o Soweto nunca parou e continuará após a turnê comemorativa. Eu tenho muitos planos para 2025, tem muita novidade chegando e com toda certeza terminarei 2024 com muita alegria ao lado desses irmãos da música".

Documentário

Belo será homenageado com um documentário exclusivo no Globoplay, previsto para estrear em novembro deste ano. A produção irá explorar todas as fases da vida do cantor, desde o enorme sucesso até os momentos desafiadores, como a prisão dele. A vida amorosa do artista também será retratada, como os relacionamentos com Viviane Araújo e Gracyanne Barbosa.

"Tem muitas coisas incríveis que vocês vão poder conferir no documentário, mas isso eu vou deixar para vocês descobrirem só quando for lançado (risos)", brinca o cantor, fazendo mistério sobre a produção. Ele também deixa claro que não se preocupa em como suas ex-parceiras vão reagir ao assistir ao documentário. "Não me preocupo não. Ali está a minha história de vida e elas fazem parte".



Por fim, Belo reflete sobre como suas experiências influenciaram no trabalho ao longo dos anos. "A nossa vida, as histórias, a história dos amigos, da família sempre são inspirações para a música. Nesses anos de carreira fui aprendendo a usar isso de forma positiva, como forma de inspiração para as minhas canções".