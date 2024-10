Mumuzinho - Divulgação

Mumuzinho Divulgação

Publicado 11/10/2024 05:00

Rio - Mais de 10 anos após o lançamento de seu primeiro projeto audiovisual, Mumuzinho estreia a turnê "Conectado" com show no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (11). Uma grandiosa estrutura foi idealizada pelo artista carioca para promover uma mistura vibrante de novos sons e clássicos do samba e do pagode, além de reedições de sucessos aclamados pelo público.

fotogaleria

"Estou muito animado e ansioso. Estou 100% focado na música, nesse projeto. Não vejo a hora do público poder curtir e vivenciar esse momento de perto comigo. É o projeto mais importante da minha vida, da minha carreira. Tenho certeza que será um divisor de águas na minha vida", revela o cantor.

Mumuzinho revela que buscou referências internacionais para compor os shows do novo trabalho. "Sempre sou muito dedicado. Tudo que decido fazer, seja atuar, apresentar ou cantar, me entrego de corpo e alma. Neste projeto, não está sendo diferente. Desde o inicio, comecei com um estudo de shows, referências da Broadway e depois fizemos camping com compositores para ouvir muita música e repertório", explica.

Com referências do pop contemporâneo, o espetáculo proporciona uma experiência visual com painéis de LED transparente, utilizados em shows como os da banda U2. "O samba nunca viu nada parecido com toda a estrutura e tecnologia que eu trouxe para esse show e, tudo isso, eu fiz para o meu público. Para inovar e levar um diferencial, não só musical, como cenográfico a eles também. Foi pensado e estruturado com base real do meu DVD. O show está lindo, animado e pronto para percorrer o Brasil", afirma.

Conectado Vol. 1

Lançado em agosto, o primeiro volume do projeto gravado em São Paulo conta com sete músicas e traz participações especiais de Péricles, Milthinho e Rodriguinho. Com 15 anos de estrada, Mumuzinho destaca as diferenças entre seu primeiro projeto audiovisual e o atual trabalho. "A minha essência do pagode, sempre será a mesma. Mas, claro, fizemos algumas misturas, inclusive nesse novo projeto eu trouxe o gênio do Prateado para a minha direção musical. Então demos algumas roupagens novas para algumas músicas".

Single de estreia

Primeira faixa trabalhada por Mumuzinho, "À Três" se tornou um sucesso instantâneo e já acumula 4,3 milhões de reproduções no seu videoclipe no YouTube. "Quando a gente seleciona uma música a gente espera que ela se torne um grande sucesso e que o público abrace. Todo artista sonha com isso! Me sinto muito feliz e realizado com esse retorno do público", festeja o artista. "Esse álbum tem tanta música boa, que foi muito difícil decidir qual seria o pontapé inicial do projeto", confessa.

Grammy Latino

Em 2023, o álbum "Resenha do Mumu" recebeu uma indicação ao Grammy Latino na categoria melhor álbum de samba/pagode. "Foi a realização de um grande sonho. Que artista não gostaria de concorrer a um Grammy latino? A maior premiação que temos. Foi muito especial e importante para minha carreira. É, de fato, a validação que estou no caminho certo", diz. Atualmente, o projeto acumula 900 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Serviço:

Mumuzinho - Turnê Conectado

Sexta-feira, a partir das 19h30

Local: Qualistage - Via Parque

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, RJ

Ingressos a partir de: R$ 70,00