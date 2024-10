Roberto Carlos - Graça Paes / Zapp News

Roberto CarlosGraça Paes / Zapp News

Publicado 10/10/2024 09:02 | Atualizado 10/10/2024 09:04

Rio - Roberto Carlos, de 83 anos, não se apresentará mais na Praça do Papa em Vitória, no Espírito Santo, no fim deste mês. Por uma questão de logística, o show, que aconteceria no dia 26 de outubro, foi cancelado. A informação foi confirmada através de uma nota publicada no perfil do Instagram do Rei.

"A solicitação para a restituição da compra de seu ingresso acontecerá a partir do dia 10/10/2024 até 01/11/2024 exclusivamente pela página: "A Assessoria de Imprensa do artista Roberto Carlos vem por meio desta informar que por questões logísticas, o show agendando para o dia 26 de outubro de 2024 na Praça do Papa em Vitória - ES, foi cancelado", inicia o comunicado."A solicitação para a restituição da compra de seu ingresso acontecerá a partir do dia 10/10/2024 até 01/11/2024 exclusivamente pela página: https://novo.cancelamento.eventim.com.br . A agenda de shows do artista segue confirmada. Desde já agradecemos a compreensão", conclui.

Os fãs lamentaram o cancelamento da apresentação do Rei. "Poxa, fiquei triste! Me programei para o show", disse um fã do artista. "Poxa, estava contando os dias para esse show", comentou outro.