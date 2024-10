Galinha Pintadinha apresenta novo show no Multiplan Hall, neste sábado - Divulgação

Publicado 12/10/2024 05:00

Rio - O Dia das Crianças é celebrado, neste sábado (12), e nada mais justo que comemorar a data em grande estilo! Há espetáculos, shows, circos e várias oficinas para todos os gostos e bolsos, espalhados pela cidade e que prometem agradar toda a família. Um dos destaques vai para o musical da Galinha Pintadinha, no Multiplan Hall, na Zona Oeste do Rio, neste sábado, a partir das 16h. O show traz os maiores sucessos musicais da "Popó" e faz uma sátira de programas de auditório de TV e rádio.

"Vai ter muita música, diversão e surpresas que vocês vão adorar. Então, chama os amigos, vem com a família e vamos fazer essa comemoração ser inesquecível! Toda a Turma da Popó espera por vocês!", convida Juliano Prado, criador da Galinha Pintadinha.

Entre as opções gratuitas tem a peça "O Pequeno Príncipe", na Cidade das Artes, o "Vem Nesse Trem", na Casa Museu Eva Klabin, "Tio Mário em Um Dia de Criança", no Teatro de Fantoches e Marionetes Carlos Werneck de Carvalho, "Viajando com Tapetes Contadores", no Teatro de Guignol da Tijuca, sem contar com várias oficinas. O AquaRio, na Zona Portuária, também está com entrada no esquema 0800 para crianças com idades entre 3 e 11 anos, que estiverem acompanhados de um responsável pagante.

Para quem gosta desse universo dos youtubers, tem o espetáculo "Natan Por Aí e o Segredo da Colmeia", que traz uma mensagem mais que positiva, abordando a importância da amizade, da natureza, no Vivo Rio, neste sábado. Já domingo (13), rola o show "Rafa e Luiz em: A Descoberta do Verdadeiro Face", no Qualistage, com um toque de humor e ação.

O fim de semana também tem direito a palhaçada, sim, senhor! É que tem circos na Zona Oeste: o Vostok está localizado no Via Parque, o Big Brothers Cirkus, está situado em Campo Grande, e o Robatiny Spectacular, em Bangu. Confira a programação completa abaixo.

Espetáculos



"Tio Mário em Um Dia de Criança"

Sábado, às 10h

Local: Teatro de Fantoches e Marionetes Carlos Werneck de Carvalho

Endereço: Av. Infante Dom Henrique s/nº, Flamengo

Ingresso: Grátis



"O Pequeno Príncipe"

Sábado e domingo, às 13h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis



Galinha Pintadinha

Sábado, às 16h

Local: Multiplan Hall - ParkJacarepaguá

Endereço: Estr. de Jacarepaguá, 6069 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 20



"Princesas e Heróis"

Sábado, às 16h

Local: Shopping Grande Rio

Endereço: Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti

Ingresso: Grátis



"Vem Nesse Trem"

Sábado, às 16h

Local: Casa Museu Eva Klabin

Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa

Ingresso: Grátis. Retirada a partir de 15h na bilheteria.



"Viajando com Tapetes Contadores"

Sábado, às 16h

Local: Teatro de Guignol da Tijuca

Endereço: Praça Comandante Xavier de Brito s/n°, Tijuca

Ingresso: Grátis



"Ádil e os leões"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 15



"Natan por Aí"

Sábado, às 17h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 85

"Pluft, O Fantasminha"

Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Tablado

Endereço: Avenida Lineu de Paula Machado, 795 - Lagoa, Rio de Janeiro

Ingressos: R$70



"Rafa & Luiz em: A descoberta do verdadeiro Face!"

Domingo, às 11h30 e às 17h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, RJ

Ingresso: a partir de R$ 40

Shows



Orquestra Petrobras Sinfônica - concerto infantil

Sábado, às 16h, e domingo, às 11h

Local: Sala Cecília Meireles

Endereço: R. da Lapa, 47 - Lapa, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$20



"Quintal Mágico"

Domingo, às 11h

Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)

Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis



Circos



Vostok

Sábado e domingo, às 16h30 e 19h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: Criança de até 12 anos não paga, acompanhada de um adulto pagante. A partir de R$ 40



Circo Robatiny Spectacular

Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h30

Local: Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: Crianças de até 12 anos grátis, acompanhada de um adulto pagante. A partir de R$ 15



Big Brothers Cirkus

Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h

Local: Praça do Estudante

Endereço: Rua Campo Grande Rio de Janeiro-RJ

Ingresso: a partir de R$ 20



Mais opções



AquaRio

Sábado e domingo, das 9h às 18h (entrada circuito ate as 17h)

Endereço: Praça Muhammad Ali - Via Binário do Porto, s/n - Gamboa

Ingresso: crianças de 3 a 11 anos não pagam, que estiverem acompanhados de um responsável pagante. A partir de R$ 99



BioParque do Rio

Sábado e domingo, de 9h às 17h (16h o último horário de entrada)

Endereço: Quinta da Boa Vista S/n- São Cristóvao

Ingresso: Crianças de 3 a 11 anos - R$ 10 (valor exclusivo para o site)



Café da manhã com Stitch e Angel

Sábado, das 9h às 12h

Local: Empório Farinha Pura

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 446, 2º piso – Cobal do Humaitá - Botafogo

Ingresso: R$ 44,90 para crianças de 4 a 8 anos; R$ 79,90 para adultos

Festival infantil "Criançadaria"

Sábado, às 10h

Local: Arena Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio s/nº, Pavuna

Ingresso: Grátis



Oficina de Slime

Sábado, às 10h e às 14h

Local: Passeio Shopping

Endereço: Rua Viúva Dantas, 100 - Campo Grande

Ingresso: Grátis (inscrições no site do Passeio Shopping)



Orlinha Festival - oficinas e contação de histórias

Sábado e domingo, das 10h às 18h

Local: Jardins do Museu da República

Endereço: Praia do Flamengo, S/N - Flamengo, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis

Exibição de curta-metragens "Curt'arena"

Sábado, às 11h30

Local: Arena Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio s/nº, Pavuna

Ingresso: Grátis

Feira O Fuxico - oficinas e shows

Sábado e domingo, das 12h às 20h

Local: Praça Nossa Senhora da Paz

Endereço: Praça Nossa Senhora da Paz – Ipanema – RJ

Ingresso: Grátis



Downtown Rock Kids - Recreação e shows

Sábado, das 13h às 19h

Local: Downtown Rock Kids

Endereço: Av. das Américas, 500 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis



"Para Toda Criança" - oficinas e espaço gamer

Sábado e domingo, das 13h às 20h

Local: Recreio Shopping

Endereço: Av. das Américas, 19019 - Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis



Oficina de Fantoche do Bento

Sábado e domingo, das 13h às 20h

Local: Carioca Shopping

Endereço: Av. Vicente de Carvalho, 909 - Vila da Penha, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis

"Era Uma Vez Adventure"

Sábado e domingo, às 14h30, 16h30 e 18h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70 (sexta) e R$ 80 (sábado e domingo)



Oficinas de montagem de LEGO

Sexta-feira a domingo, das 15h às 19h

Local: Shopping Leblon

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Leblon, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis (agendamento pelo aplicativo do Shopping Leblon)

Encontro com Peppa Pig

Domingo, a partir das 11h

Local: Toca da Traíra

Endereço: Estrada dos Três Rios, 445 -Freguesia

Grátis