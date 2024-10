Bruno Mars - Reprodução/Instagram

Rio - Além do Festival Clássicos do Brasil, tem mais opções de diversão neste fim de semana. Dono dos hits "Locked Out Of Heaven", "That's What I Like" e "When I Was Your Man", Bruno Mars retorna ao estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, na Zona Norte do Rio, para mais duas apresentações - neste sábado (19) e domingo (20) - e vai colocar o público brasileiro para cantar e sançar deus maiores sucessos.

Outro artista que fará show em dose dupla é Belo. O cantor sobe ao palco da quadra da Portela, em Madureira, nesta sexta-feira (18), e no domingo (20), apresenta o show "Belo In Concert", de 'gala', no Via Music Hall, em São João de Meriti. Canções como "Eternamente", "Tua Boca", "Quero Te Amar", "Desafio" e "Intriga da Oposição" estão no setlist.

O funk vai rolar solto no Espaço Hall, neste sábado, na Zona Oeste. Dennis promete mais de quatro horas de show no evento "Dennis das Antigas", com clássicos do funk carioca. "Estou animado em levar esse evento para o público. É uma época que tenho boas recordações, um momento muito importante para quem é das antigas mesmo, da época em que o funk começou a dominar o Brasil e ganhou o público. Vamos relembrar muita coisa boa nessa mistura do atual com o passado. Vai ser demais!", comenta o artista.

Dono das canções "Freio da Blazer" e "Ai Preto", L7nnon é a atração principal do evento Conexões Urbanas, produzido pelo Grupo Cultural AfroReggae, no Campo Cruzeiro Futebol Clube, em Realengo, Zona Oeste do Rio, neste sábado. A apresentação é gratuita. Já no domingo, o Biquini e Ira! se apresentam na Arena Bangu, a partir das 17h.

Entre as opções para a criançada tem o espetáculo "Luccas e Gi em o Mundo de Magia e Fantasia", protagonizado por Luccas Neto. No show, ele e sua irmã Gi vão conduzir a plateia em uma aventura cheia de magia e imaginação.

Shows



Joyce Cândido - Minha Vida em Piano e Voz

Sexta-feira, às 19h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 25



Roberta Sá

Sexta-feira, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos s/nº - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 80



Belo

Sexta-feira, às 21h

Local: Quadra da Portela

Endereço: R. Clara Nunes, 81 - Osvaldo Cruz

Ingresso: a partir de R$ 45

Pique Novo

Sexta-feira, às 23h

Local: Bar do Zeca Pagodinho - Norteshopping

Endereço: Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Cachambi, Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 30

Ferrugem

Sábado, a partir das 18h

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 110

Orquestra Sinfônica Brasileira - "Concerto Série Músicos da OSB: Schumann, Brahms e Arensky"

Sábado, às 19h, e domingo, às 11h.

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 20



Mais do Mesmo - tributo a Legião Urbana do Brasil

Sábado, às 21h

Local: Teatro Rival Petrobrás

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 55

"Dennis das Antigas"

Sábado, a partir das 21h

Local: Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna 5850 – Rio de Janeiro - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40

L7nnon

Sábado, a partir das 21h

Local: Campo Cruzeiro Futebol Clube

Enderço: Rua Barão do Triunfo, 262, Realengo, RJ

Ingresso: Grátis



Joelma

Sábado, a partir das 21h30

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ

Ingresso: a partir de R$30

Nico Rezende

Sábado, às 22h

Local: Blue Note

Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 110



Clareou

Domingo, a partir das 15h

Local: Rio Sporting Sunset

Endereço: Av. Ayrton Senna, 2541 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ

Ingresso: a partir de R$ 30

Biquini e Ira!

Domingo, a partir das 17h

Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$30

"Belo In Concert"

Domingo, a partir das 18h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ

Ingresso: a partir de R$ 40





Espetáculos



"Fantasiosa Exposição da Palavra"

Sexta-feira e sábado, às 19h, e domingo, às 18h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 20



"Isabel das Santas Virgens e sua Carta à Rainha Louca"

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 20



“Calango deu! Os Causos da Dona Zaninha”

Sexta-feira a sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30



"Glee - O Musical"

Sábado, às 18h

Local: Arena Cultural Abelardo Barbosa – Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito 138, Pedra de Guaratiba

Ingresso: R$ 20



"Dois Contra o Mundo"

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Domingos Oliveira - Planetário do Rio de Janeiro

Endereço: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 20



Balé “Anna Karenina”, de Boris Eifman

Sábado, às 20h, e domingo, às 15h e 20h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



Ballet de Moscow no Gelo - Lago dos Cisnes

Sábado, às 21h30

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 110

"Luccas e Gi em o Mundo de Magia e Fantasia"

Domingo, às 15h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401. Barra da Tijuca - RJ

Ingresso: a partir de R$50



"Mariana Divertidamente"

Domingo, às 17h

Local: Areninha Cultural Gilberto Gil

Endereço: Av. Marechal Fontenele 5.000, Realengo

Ingresso: a partir de R$ 10



Prazer, Karnal!

Domingo, às 19h30 (a casa abre 1h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingresso: R$ a partir de R$ 40



Mais opções

Fest Gospel Periferias

Sexta-feira, às 19h

Local: Areninha Cultural Renato Russo

Endereço: Parque Poeta Manuel Bandeira s/nº, Cocotá/Ilha do Governador

Ingresso: R$ 20



"Favela rock"

Sexta-feira, às 20h30

Local: Areninha Herbert Vianna

Endereço: Rua Evanildo Alves s/nº, Maré

Ingresso: Grátis



Festival 'Favela no Centro das Soluções'

Sábado, das 9h às 17h

Local: Fundição Progresso - Entrada Lateral

Endereço: Rua dos Arcos - 24, Lapa, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis

Exposição "O mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres"

Sábado, às 11h; domingo das 9h às 16h

Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)

Endereço: Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis