18/10/2024

Rio - A música popular brasileira será celebrada no Festival Clássicos do Brasil, realizado na Marina da Glória, localizada na Zona Sul do Rio. Em sua segunda edição, o evento, que acontece desta sexta-feira (18) a domingo (20), reúne grandes artistas nacionais como Nando Reis, Titãs, Samuel Rosa, Alcione, Diogo Nogueira, Alcione, Simone, Maria Gadú e muito mais. Ao todo, serão mais de 20 horas de música.

"Essa ideia de reunir clássicos, tipos de artistas e gêneros de música diferentes é sempre muito legal. Acho que tem muito a ver com essa vocação da música brasileira, plural, mutante, sempre influenciada por coisas diferentes", elogia Tony Bellotto, integrante dos Titãs.



Vocalista do Ira!, Nasi também exalta a importância de participar de um evento que valoriza a música nacional. "Um artista para se considerar clássico tem que ter, além de longevidade, significância, relevância perante um grande público e também ter superado vários modismos. Então, para alguém ser clássico no rock brasileiro, clássico na música popular brasileira, clássica no samba do Brasil, precisa ter passado por várias gerações e ter chegado digno e relevante até hoje", acredita.



Nesta sexta, o primeiro dia de evento, Samuel Rosa embala o público com o show de seu novo disco, "Rosa". Canções inesquecíveis do Skank também estão no setlist. "Vou apresentar um show vibrante, que mescla novas canções, como 'Segue o Jogo' e 'Rio Dentro do Mar', com algumas baladas clássicas, relembrando algumas composições como "Resposta" e "Acima do Sol", porém com um arranjo diferenciado. Trago para meu novo show músicas que compus ao longo dos últimos 30 anos. Muitas já conhecidas pelo grande público, mas agora tocadas com a assinatura que minha nova banda imprime naturalmente", diz. No mesmo dia, Maria Gadú, Nando Reis e Julia Mestre se apresentam.



No sábado (19), o Biquini não só faz sua estreia no festival como apresenta seu novo trabalho. "Será bem especial. No show, vamos mostrar um pouco de nosso álbum lançado agora em outubro, 'Vou te levar comigo', que apresenta duetos inusitados com artistas de outros segmentos como Péricles, Matheus e Kauan, Falamansa, Fagner, Sidney Magal e Guilherme Arantes. São grandes sucessos com parcerias incríveis e que temos levado a todo país", adianta.



Com 50 anos de carreira, Alcione não vai deixar ninguém parado, neste domingo (20), ao som de grandes hits da carreira, como "Não Deixe o Samba Morrer", "O Surdo", "Sufoco", "Nem Morta", "Você Me Vira a Cabeça", "A Loba", "Meu Ébano", "Mulher Ideal", "Garoto Maroto" e "Estranha Loucura". A artista estará acompanhada pela Banda do Sol.

O samba também será representado por Diogo Nogueira. As canções "Pé na Areia", "Alma Boêmia", "Clareou", "Sou Eu" e músicas de seu recente trabalho "Sagrado", que resgata as raízes do ritmo, estão garantidas no show. "Sou apaixonado pela música brasileira. Samba é o quê? Rock é o quê? Música Popular Brasileira!", ressalta. Ele também inclui o melhor do cancioneiro popular brasileiro em seu repertório, indo de Arlindo Cruz a Chico Buarque, de Zeca Pagodinho a Tim Maia. No último dia do festival, Simone e Tacy também sobem ao palco.

Confira a programação completa:

Sexta-feira

Abertura dos portões: 18h



20h - Julia Mestre canta Rita Lee

21h30 - Maria Gadu

23h - Samuel Rosa

00h30 -Nando Reis





Sábado

Abertura dos portões: 17h



19h - Ana Cañas canta Cazuza

20h30 - IRA!

22h30 - Biquini Cavadão

00h30 - Titãs





Domingo

Abertura dos portões: 15h



17h - Tacy

18h30 - Alcione

20h -Simone

21h30 - Diogo Nogueira