Publicado 25/10/2024 05:00

Rio - Considerados os maiores ilusionistas da América Latina, Henry & Klauss prometem deixar o público de queixo caído com o espetáculo "Illusion Show - Uma Jornada Mágica", na Farmasi Arena, neste sábado (26). Com 15 anos de carreira, a dupla proporcionará uma experiência sensorial completa, com direito a mágicas utilizando tecnologia avançada, interatividade com a plateia e algumas novidades.

"Tem dois números novos que serão especialmente gravados aqui no Rio de Janeiro. Sempre dá um frio na barriga na hora de executar, porque são coisas novas, mas a gente tem uma equipe muito boa, uma bagagem de pessoas que trabalham com a gente, que são muito profissionais, então a gente está muito confiante que tudo vai dar muito certo", comenta Henry.

A missão de transportar o público para um 'mundo onde o impossível se torna realidade' exige dedicação. O processo de criação dos números, por exemplo, levam de seis a sete meses. "É um processo longo, extremamente exaustivo, porque não existe um fornecedor que vai atrás dos números. É a gente mesmo que, numa equipe de oficina que a gente tem, que vai produzindo toda a parte de tecnologia, de materiais cênicos, de tudo que tem que ser feito para um número funcionar", explica o ilusionista.

Detentores de dois recordes no Guinness World Records e do renomado prêmio "Les Mandrakes D’or", na França, os profissionais iniciaram na trajetória profissional na 'mágica' brincando. "Eu e Klauss começamos muito cedo, eu com 8 e ele com 6. Começamos brincando com um kit de mágicas dentro de casa. A gente tinha um sonho muito grande e, aos poucos, quando fomos contribuindo um com o outro para poder realizar os nossos sonhos em conjunto, vimos que a gente tinha muito mais força para chegar onde a gente queria. Acho que é essa soma que faz com que a gente consiga caminhar tão longe", recorda Henry.

Uma curiosidade é que o show da dupla no Rio será gravado para a plataforma de streaming Disney+. "Isso é, talvez, um dos momentos mais importantes da nossa carreira. É muito legal ver que exatamente um ano depois de termos ganhado 'Oscar da Mágica', um recorde mundial, a gente está produzindo esse especial. Isso é um sinal que a gente olha vê que nós estamos no caminho certo, com as pessoas certas, seguindo na direção certa! Porque se Disney está olhando para isso e entende que é um entretenimento familiar de qualidade, é esse o caminho que a gente deve continuar perseguindo".

No mesmo dia, Vanessa da Mata sobe ao palco do Vivo Rio, na Zona Sul do Rio, com a turnê "Vem Doce". "O repertório do show tem referência em 'Vem Doce', mas revisito os meus discos e sucessos que os fãs gostam de ouvir. De certa forma é um encontro no palco com as minhas várias versões. 'Ai Ai Ai', 'Amado', 'Boa Sorte', 'Ainda Bem', 'Não Me Deixe Só' e 'Baú' são sucessos da minha carreira que entram no setlist do show e não podem faltar", adianta a artista.

Já Zélia Duncan faz show no Circo Voador, na Lapa, com participações especiais de Paulinho Moska, Simone, Isabela Taviani, Almério, Juliano Holanda, Ana Costa e Lucina. Entre as opções gratuitas do fim de semana está o festival de cultura digital 'HackTudo 2024', na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. O evento oferece uma série de atividades para todas as idades, como oficinas e corrida de drones, hockey de robôs, viagem imersiva por realidade virtual por dentro do cérebro humano e exposições interativas que mesclam arte e tecnologia.

Confira a programação completa abaixo:

Shows

Mylena - 'Tributo a Whitney Houston'

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70

Daniel Boaventura

Sexta-feira, às 21h (casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70

Anelis Assumpção

Sábado, às 17h

Local: Casa Museu Eva Klabin

Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa

Ingressos: a partir de R$ 25

Zélia Duncan

Sábado, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço:

Ingresso: a partir de R$ 90 (mediante doação de 1 kg de alimento não perecível - exceto sal ou açúcar)

Fernanda Abreu

Sábado, às 20h30

Local: Teatro Nova Iguaçu

Endereço: Rua Cel Bernardino de Melo, 1081, Nova Iguaçu

Ingresso: a partir de R$ 20

Pedro Baby - participação especial Baby do Brasil

Sábado, às 20h e às 22h30

Local: Blue Note Rio

Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 110



Vanessa da Mata

Sábado, às 21h (casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 60





Espetáculos



Elis, a Musical

Sexta-feira, às 16h e às 20h; sábado, às 16h e às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 21



"Uma Noite de Princesa"

Sexta-feira, às 18h30

Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu

Ingresso: R$ 15



"A Lira dos 20 anos"

De sexta-feira a domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ipanema Rubens Corrêa

Endereço: Rua Prudente de Morais 824, Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 30



"Rio Uphill - O Musical"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 17h e às 20h e domingo, às 16h e às 19h

Local: Teatro Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 20



"Agora É Que São Elas", com Julia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro das Artes

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 – Lj 264 - Gávea – Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70

"Esperando…"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 15



"Calango deu! Os Causos da Dona Zaninha"

Sexta-feira a sábado, às 20h, e domingo, às 19h.

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30



"Diogo Almeida - "Especial Mês dos Professores"

Sexta-feira, às 21h

Local: Qualistage - Via Parque

Endereço: : Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ

Ingresso: a partir de R$ 60



"Rock Para Crianças - O Palco Encantado do Rock no Brasil"

Sábado e domingo, às 15h

Local: Teatro Clara Nunes - Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - Gávea, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 50



"Lentamente, a vida"

Sábado e domingo, às 18h

Local: Teatro Cândido Mendes

Endereço: Rua Joana Angélica, 63, Ipanema (próximo ao Metrô Nossa Senhora da Paz)

Ingresso: a partir de R$ 30



"A Língua Mãe"

Sábados, às 20h, e domingos, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 20



Henry & Klauss - "Mestres da da Mágica"

Sábado, às 20h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 40





Mais opções

Exposição "A.R.L. Vida e Obra"

De sexta-feira a domingo, das 9h às 20h

Local: Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro

Endereço: Rua Primeiro de Março, nº 66 - Centro, Rio de Janeiro/RJ

Ingresso: Grátis, mediante retirada de ingresso na bilheteria física do CCBB Rio



Exposição"O mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres"

De sexta-feira a domingo, das 9h às 16h

Local: Museu Histórico da Cidade (MHC)

Endereço: Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis



Exibição de Curta documental "Meu Bairro Ainda Precisa De Um Herói"

Sexta-feira, às 19h30

Local: Arena Cultural Abelardo Barbosa – Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito 138, Pedra de Guaratiba

Ingresso: R$ 5



Festival Tack Tech – Festival de Cultura Tecnologia e Inovação

Sábado, das 9h às 18h

Local: Museu de Arte do Rio

Endereço: Praça Mauá, 5, Saúde, Rio de Janeiro – RJ

Ingresso: Grátis



Festival de Cultura Digital “Hacktudo 2024”

Sábado e domingo, às 14h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis



Halloween no Bangu Shopping

Sábado e domingo, às 14h

Local: Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis