Último trabalho de Dina Sfat na TV foi na novela ’Bebê a Bordo’, em 1988 - Divulgação / TV Globo

Último trabalho de Dina Sfat na TV foi na novela ’Bebê a Bordo’, em 1988Divulgação / TV Globo

Publicado 24/10/2024 11:36 | Atualizado 24/10/2024 11:39

Rio - A Biblioteca Central da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) promove até o dia 14 de novembro a exposição "Dina Sfat - Retratos da Atriz", que celebra a história da artista, morta em 1989. O evento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, com entrada franca.

fotogaleria



A mostra, que tem curadoria do pesquisador e professor Antônio Gilberto, apresenta fotografias dos principais personagens interpretados por Dina ao longo dos 27 anos de carreira no cinema, no teatro e na televisão. A mostra, que tem curadoria do pesquisador e professor Antônio Gilberto, apresenta fotografias dos principais personagens interpretados por Dina ao longo dos 27 anos de carreira no cinema, no teatro e na televisão.

A exposição também exibe figurinos criados pela figurinista Rosa Magalhães (1947-2024) para a peça "Irresistível Aventura" (1985), último trabalho da atriz no teatro.

Ainda dentro da homenagem, a UniRio promoverá, na próxima terça-feira (29), às 17h, uma palestra com a crítica teatral e professora Tania Brandão. O tema será "A presença feminina no teatro brasileiro."

Trajetória

Nascida em 1938, na cidade de São Paulo, Dina Sfat é considerada uma das maiores atrizes brasileiras da história, tendo destacado-se também pela luta em prol de um maior reconhecimento de mulheres no teatro. Sua primeira atuação foi no espetáculo "Antígone América", na companhia Ruth Escobar, no ano de 1962, e a última na novela "Bebê a Bordo", na TV Globo, em 1988.

No cinema, notabilizou-se pelos papeis nos filmes "Os Deuses e os Mortos" (1970) e "O Homem do Pau-brasil" (1981), que renderam os prémios de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante, respectivamente, no Festival de Brasília. Atuou também nas novelas "Selva de Pedra" (1972) e "Gabriela" (1975), entre outras. No teatro, "Os Fuzis da Senhora Carrar" (1962) e "O Rei da Vela" (1967) foram alguns de seus principais sucessos.

Dina Sfat foi casada com o ator Paulo José (1937-2021), com quem teve três filhas, Ana, Bel e Clara Kutner.

A UniRio fica na Avenida Pasteur, 436, na Urca.