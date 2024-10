Ana Morais - Kenny Hsu/ Divulgação

Ana Morais Kenny Hsu/ Divulgação

Publicado 21/10/2024 13:19

Rio - Filha de Gloria Pires, a cantora e compositora Ana Morais, de 24 anos, dará um passo importante na carreira ao se apresentar sozinha pela primeira vez, no Manouche, Zona Sul do Rio, na próxima terça-feira (29). O show contará com a participação especial do pai da artista, o cantor Orlando Morais.



"Estou muito feliz por poder fazer meu primeiro show solo no Manouche. É um misto de emoções: nervosismo por realizar meu primeiro show solo e, ao mesmo tempo, felicidade por finalmente estrear e me apresentar como artista", conta Ana.

Para o show, ela optou por mostrar um pouco das referências musicais e também das canções que ouve no dia a dia. Entre elas estão "O Circo", de Orlando Morais e Antonio Cícero, "Folhetim", de Chico Buarque e "Amor Difícil", de Ludmilla. O repertório também contará com músicas autorais como "Eu Vou Derreter". As canções internacionais "My Future", de Billie Eilish e "Misty", de Sarah Vaughan, também farão parte da apresentação. "Sinto que será um momento muito especial, tanto para mim quanto para quem estiver assistindo", celebra.



Nascida no Rio de Janeiro, a artista começou a se interessar por música aos 12 anos, fazendo covers no Instagram. Mais tarde, começou a se profissionalizar fazendo aulas de canto, piano, guitarra e violão. A cantora lançou o primeiro álbum em 2022 chamado "Pensei em Esquecer O Amanhã". Em seguida, foi a vez dos singles "Eu Vou Derreter" e "Me Conta Você". Em setembro deste ano, ela lançou a canção "Odícia", em homenagem a avó paterna.



Em 2023 também iniciou um projeto musical com o pai e as irmãs chamado "Eu & Elas", no qual postavam vários covers no Instagram e depois se apresentaram em dois dias na casa "Blue Note". Além disso, participaram de um especial no Dia dos Pais do programa "Altas Horas", da TV Globo, e também fizeram um show beneficente no Hospital Sarah de Brasília.



SERVIÇO

Terça-feira, às 20h30

Local: Manouche

Endereço: Rua Jardim Botânico, 983

Ingresso: R$50 (meia) e R$100 (inteira)