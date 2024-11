Espetáculo circense ’Seja Luz’ - Divulgação

Publicado 07/11/2024 16:17

Rio - O espetáculo circense "Seja Luz" chega pela primeira vez na cidade em única apresentação, nesta quinta-feira (07), no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Criado pelo empresário Igor Faria, CEO do Patati Patatá, o projeto traz um repertório que homenageia grandes nomes de diferentes épocas da música gospel no Brasil.

fotogaleria "O espetáculo é uma consequência do meu lema de vida, que é ser luz. Eu entendo que a gente veio nessa terra para realmente iluminar o caminho dos demais, para ser benção e servir as pessoas, então essa é a nossa forma artística e reverente de fazer isso. A gente tá pegando todo o conhecimento que nós temos de 40 anos de Patati Patatá, de roteiro, figurino, iluminação, de mercado e colocando a favor desse espetáculo que carrega princípios cristãos", destaca Igor.

Simultaneamente à apresentação musical, acontecem números circenses como malabarismo, acrobacias, equilibrismo, números aéreos, contorcionismos e muito mais da arte circense. "Além de muito emocionante, o espetáculo é muito divertido e muito bonito, porque é verdadeiramente um espetáculo. Todos os figurinos foram produzidos à mão, músicas escolhidas para agradar a todas as idades e uma banda excelente com integrantes que ganharam ao todo cinco Grammys Latinos", acrescenta.

Serviço:

"SEJA LUZ" - O ESPETÁCULO

Quinta-feira, a partir das 20h30

Local: Qualistage - Via Parque

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, RJ

Ingressos a partir de: R$ 47,50

Classificação: Livre

Duração: 110 minutos