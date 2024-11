Preta Gil - Reprodução/Instagram

Publicado 06/11/2024 11:01

Rio - Em tratamento oncológico, Preta Gil, de 50 anos, cancelou sua participação no festival Rock The Mountain, em Itaipava, região serrana do Rio, por orientação médica. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista ao DIA, na manhã desta quarta-feira (6).

O evento acontecerá nos dias 08, 09 e 10; 16 e 17 de novembro, e reunirá grandes nomes da música brasileira. Anitta, Pabllo Vittar, Joelma, Zeca Pagodinho, Seu Jorge, O Grande Encontro (Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo), CPM 22, Matuê, Mart’nália, Letrux, Preta Gil, Mahmundi, Céu, MV Bill, Buchecha, Attooxxa, Ed Motta, Urias, Papatinho, Os Garotin, DJ Marlboro, entre outros, estão entre as atrações confirmadas.