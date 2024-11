Claudia Mauro e Édio Nunes em cena no espetáculo ’A Vida Passou por Aqui’ - Caio Di Biasi / Divulgação

Publicado 13/11/2024 05:00 | Atualizado 13/11/2024 09:22

Rio - A história de amizade profunda entre Silvia, professora e artista plástica, e Floriano, um faxineiro que encara a vida com leveza e bom humor, promete comover o público no espetáculo "A Vida Passou Por Aqui", em cartaz até domingo (17), no Teatro Fashion Mall, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Dirigida por Alice Borges e ambientada entre o passado e o presente, a peça, estrelada por Claudia Mauro e Édio Nunes, leva ao público lições de humanidade e empatia.

Intérprete da protagonista e autora da obra, Claudia conta que Silvia foi inspirada em sua mãe, Yára Mauro. "Ela era movida pelo amor. Embora fosse professora e artista plástica, e não atriz, ela tinha arte dentro de si. Ela tinha essa sensibilidade, essa generosidade. Era a melhor amiga de suas amigas, sempre pronta para ajudar, com uma ética e senso de justiça profundos, além de muito amor", comenta a atriz, que foi indicada a Melhor Atriz nos Prêmios APTR e Cesgranrio pelo papel. "Essa personagem tem muitas coisas da minha vida. Acho que é isso que a faz atingir o público de forma tão forte e emocionante", analisa.

Na trama, a professora e artista plástica é uma mulher amorosa, que viveu grande parte da vida lidando com crises em seu casamento. Depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), aos 80 anos, Silvia recebe o apoio e a visita constante do faxineiro, seu amigo de longa data. Com alegria e sabedoria, Floriano renova as energias da colega e a ajuda na recuperação.

"A dor, a alegria, os encontros e desencontros estão presentes em todas as famílias. De uma forma simples e verdadeira, a peça consegue atingir a todos. Claro que há ficção no meio, mas essa é uma história toca as pessoas de uma maneira até curativa", acredita Claudia.

Assim como Silvia, a mãe da atriz - que assistiu a peça três vezes antes de morrer - enfrentou uma crise no relacionamento, que resultou na separação. Os dois, no entanto, mantiveram uma boa relação após o término. "A trama sobre as crises é uma mistura de ficção com realidade. Meus pais viveram juntos por 25 anos, sendo 10 deles felizes, até que as crises começaram. Mas, na nossa casa, até essas dificuldades eram tratadas com humor. Mesmo as amantes que meu pai teve, que só descobrimos quando já éramos adolescentes ou mais velhos. Minha mãe já estava separada, e meu pai havia se casado novamente com uma mulher que ficou ao lado dele até o fim da vida. Ela e minha mãe se tornaram amigas", diz a artista.

Floriano também tem referências reais. "Foi um grande amigo da nossa família. Mas o personagem é uma mistura de vários homens da minha vida – meus avós, e meu pai. Tudo se entrelaça ali", explica Claudia.

'Divisor de águas'



Em cartaz desde 2016, "A Vida Passou por Aqui" recebeu o Prêmio APTR de Melhor Texto e foi indicado ao Prêmio Bibi Ferreira 2024 de Melhor Dramaturgia Original. "Nunca fiquei tantos anos em cartaz com um espetáculo só. É uma alegria imensa, porque a gente alcança um público enorme, e a peça realmente tem algo muito especial. E, no meu caso, ainda mais por se tratar, de certa forma, de uma história biográfica que eu escrevi. Esse é o trabalho da minha vida, tanto como atriz quanto como escritora. Tenho plena consciência de que é aquele tipo de trabalho que representa uma virada de chave, um divisor de águas... Recebemos muitas mensagens de pessoas que saem do espetáculo transformadas, e isso me dá uma satisfação imensa", comemora Claudia.

Casamento duradouro

Casada há três décadas com o ator Paulo César Grande, a atriz acredita que não há uma "regra" ou "receita" para um relacionamento duradouro. "É uma escolha, de parceria, de muita amizade, de planejar as vidas juntos, de querer envelhecer ao lado de alguém, de ter com quem contar no dia a dia, durante toda a vida. Você escolhe ter uma pessoa ao seu lado... Acho que a amizade é muito importante, e obviamente o respeito também, além de saber que você tem ali alguém em quem pode confiar verdadeiramente. E, para dar certo, claro, tem que haver muito amor. E também acho que, quando você e a pessoa compartilham uma essência, valores parecidos, tudo fica mais fácil, porque o dia a dia desgasta, obviamente", analisa.

Serviço:

"A Vida Passou Por Aqui"

Sábado e domingo, às 18h

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899, sala 213, São Conrado

Ingresso: R$ 100 (inteira)