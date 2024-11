Publicado 12/11/2024 19:03 | Atualizado 12/11/2024 19:05

Rio - Dudu França, finalista da primeira temporada do "The Voice +", da TV Globo, celebra uma trajetória musical de 50 anos apresentando o espetáculo "Saudades de Sinatra", no Teatro Clara Nunes, na Zona Sul do Rio, na quinta-feira (14). O show conta com o inovador sistema "Show Machine", que integra tecnologia de ponta em áudio e vídeo com os melhores músicos através do Virtual Sound com sons de instrumentos reais.

"Eu quero convidá-los para irem ao meu show, que vai acontecer agora no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, na quinta-feira dia 14 de novembro. O espetáculo 'Saudades de Sinatra' com Dudu França", convocou.

O artista iniciou sua carreira solo lançando uma série de sucessos que ganharam o coração do público. Canções memoráveis como "Grilo na Cuca", que integrou a trilha sonora da novela Marron Glacê (1979), da TV Globo, além de "Fim de Semana", "Eu te amo tanto" e "Me leva", que tornaram-se clássicos em sua carreira no Brasil e no exterior com participações importantes em diversos festivais ao redor do mundo.

Com profunda admiração e respeito, Dudu França faz uma homenagem àquela que considera a melhor voz de todos os tempos, o lendário Frank Sinatra. O espetáculo percorre os maiores seus sucessos do artista, acompanhado da participação de um corpo de dança.

Serviço:

Saudades de Sinatra com Dudu França

Quinta-feira, a partir das 20h

Local: Teatro Clara Nunes - 3º piso Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - Gávea, RJ

Ingressos a partir de: R$75,00