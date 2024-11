Linkin Park realizou primeiro show no Allianz Parque, em São Paulo - Marcelo Barretto/AgNews

Publicado 15/11/2024 22:52 | Atualizado 15/11/2024 23:09

Rio - Após sete anos, o Linkin Park voltou a realizar shows em solo brasileiro. A banda se apresentou, nesta sexta-feira (15), no Allianz Parque, em São Paulo. Em nova fase, os membros originais Brad Delson, Mike Shinoda, Dave Farrell e Joe Hahn, se juntaram aos novos integrantes: a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain. Eles retornam ao estádio para um segundo show no sábado (16).

A apresentação da banda aconteceu no mesmo dia do lançamento do novo disco, intitulado "From Zero", o primeiro álbum de estúdio desde 2017. Em um palco futurista, a banda levantou o público com as faixas "Somewhere I Belong", "Crawling", "Lying From You", "Leave Out All the Rest", "Numb", entre outros sucessos.