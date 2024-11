Atriz confirmou participação no remake de ’Vale Tudo’ - Reprodução/Instagram

Publicado 15/11/2024 21:59 | Atualizado 15/11/2024 23:10

Rio - Carolina Dieckmann confirmou, nesta sexta-feira (15), que vai estar no elenco do remake de "Vale Tudo". A atriz compartilhou com os seguidores o roteiro do primeiro capítulo da trama.

"Oi, Dona Glô", escreveu.

fotogaleria Ela estaria cotada para interpretar Leila, personagem vivida por Cássia Kis na primeira versão da trama em 1988. Manuela Dias, autora de "Amor de Mãe" (2019), ficou responsável pela adaptação do folhetim. O remake faz parte das celebrações dos 60 anos que a TV Globo completará no ano que vem.