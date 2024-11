Ana Maria Braga viraliza ao jogar jogo coreano no 'Mais Você' - Reprodução / Globo

Ana Maria Braga viraliza ao jogar jogo coreano no 'Mais Você'Reprodução / Globo

Publicado 15/11/2024 13:11

Rio - Na manhã desta sexta-feira (15), Ana Maria Braga participou de algumas brincadeiras no "Mais Você", da TV Globo. Entre elas estava o jogo de bebida "APT.", inspirado na nova música de Bruno Mars e Rosé. Durante a dinâmica, que contou com a participação de Ju Massaoka e Tati Machado, Ana acabou perdendo e teve que virar um shot de limão ao vivo.



O momento inusitado arrancou gargalhadas na web e a apresentadora chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. "Essa sabe ser feliz!", brincou o fã. "Amo que a Ana Maria é muito competitiva", disse mais um. "Vivi para ver a Ana fazendo jogo de bebida alcoólica coreana em rede nacional, que aleatório", declarou outro.

Entenda o jogo



A música chamada "APT." traz em seu título uma expressão em coreano que tanto pode significar "apartamento", como pode ser usada para se referir a um jogo de bebidas muito popular na Coreia do Sul.



A brincadeira consiste em todos os participantes formarem uma roda e colocarem as mãos no centro enquanto alguém gritar um número. Na sequência, eles vão sobrepondo as mãos enquanto alguém conta até chegar o número. No fim, quem estiver com a mão em cima tem que beber.

