Gaby Amarantos durante participação no EncontroReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 15/11/2024 12:02

Rio - Gaby Amarantos, de 46 anos, disse que está "amando" a fase solteira durante o "Encontro", da TV Globo, nesta sexta-feira (15). Após confirmar o término do casamento de quase dez anos com o inglês Gareth Jones, a cantora revelou que essa é a primeira vez que desfruta da própria companhia.

"Nunca vivi a solterice na minha vida, sempre emendei um relacionamento no outro, estou amando. Não é nem a questão da solterice, mas é cuidar de mim, amar minha companhia, amar viajar sozinha, fazer compras, ir ao cinema. Estando bem comigo, estou aberta para tudo de incrível e maravilhoso que o Universo tem para me proporcionar", comentou a artista.

Gaby e Gareth se separaram mais de um ano, mas a notícia só se tornou pública recentemente. "Já tem mais de um ano, caminhando para dois (do término), mas a gente quis ter responsabilidade afetiva. A gente sabe que os términos que viralizam na rede e a galera gosta de ver são aqueles que tem sangue, traição e tragédia. A gente quis fazer o contrário. A gente continua se amando, se fala todos os dias, mas nosso amor evoluiu para outro lugar. A gente não está feliz junto. A gente é muito amigo, uma relação de confiança".

Ela também citou o namoro do ex com a modelo indígena Rayssa Cardoso. "Ele já está namorando, saiu o namoro dele com uma menina linda, estou muito feliz por ele. A gente tem que começar a normalizar casais que têm a responsabilidade de se separar no amor, sem mágoa, sem exposição, a nossa relação foi de muito respeito, de quase dez anos. Gareth me ensinou muito".