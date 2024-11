Apresentadora da Globo Aline Aguiar e o repórter Lucas Franco - Reprodução/Globo

Apresentadora da Globo Aline Aguiar e o repórter Lucas FrancoReprodução/Globo

Publicado 13/11/2024 14:19 | Atualizado 13/11/2024 14:22

Rio - O repórter da Globo Lucas Franco passou por um sufoco durante uma entrada ao vivo, nesta quarta-feira (13), no MGTV, telejornal local de Minas Gerais. Ele estava no Globocop quando a aeronave foi atingida por um pombo e deu para o público ouvir o barulho do impacto e o susto que ele levou.

"Pessoal, nós voltamos ao estúdio. Tivemos aqui um probleminha, vamos fazer um pouso", disse ele no momento do incidente.

A apresentadora Aline Aguiar demonstrou preocupação com a situação: “Ok, Lucas. Tomara que fique tudo bem. A gente segue por aqui”. Em seguida, quando tudo foi resolvido, ela deu detalhes aos telespectadores.



"É que um pombo bateu no Globocop e, por segurança, a equipe precisou fazer um pouso. Já pousaram. Está tudo bem. Está todo mundo bem. Quis trazer essa informação para todo mundo ficar bem tranquilo."

Há pouco, em um voo pela grande BH, um pássaro acabou atingindo o Globocop ao vivo durante o #MG1. Apesar do barulho que chama bastante atenção, o helicóptero já pousou em segurança no Aeroporto da Pampulha. pic.twitter.com/3YYd6qlzpJ — Portão 1 (@portaoum) November 13, 2024

O repórter também falou sobre o assunto no X. “Ei, pessoal. Estamos todos bem. Pousamos em segurança. Como a Aline contou no MG1, um pombo atingiu o helicóptero”.