Gizelly, Flora Cruz, Luana Targinno e Vanessa Carvalho estão na roça - Reprodução de vídeo

Gizelly, Flora Cruz, Luana Targinno e Vanessa Carvalho estão na roçaReprodução de vídeo

Publicado 13/11/2024 07:45 | Atualizado 13/11/2024 07:46

Rio - Gizelly, Bicalho, Flora Cruz, Luana Targinno e Vanessa Carvalho formam a oitava roça de "A Fazenda", da Record. Contudo, uma das peoas pode escapar da berlinda caso vença a prova do fazendeiro, nesta quarta-feira (13). A ex-BBB não poderá participar da dinâmica pois foi vetada por Luana Targino.

fotogaleria

A formação da roça aconteceu na noite desta segunda (12) e Albert Bressan, vencedor da Prova de Fogo, começou a dinâmica. Ele optou por ficar com o Poder da Chama Branca e, com isso, ganhou imunidade.

Fazendeiro da semana, Sacha Bali indicou Gizelly Bicalho para a berlinda. Dona do Poder da Chama Laranja, Flor Fernandez precisou escolher três peões da sede como únicas opções para serem votados. A apresentadora optou por Babi Muniz, Sidney Sampaio e Flora.

Com nove votos, a filha de Arlindo Cruz ocupou o segundo banquinho da roça. Ela ainda escolheu Vanessa Carvalho, que estava na baia, para integrar a berlinda. Por fim, Luana Targino sobrou na dinâmica do "Resta Um" e garantiu a vaga na roça. Ela vetou Gizelly de disputar a prova do fazendeiro.