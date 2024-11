Djavan é homenageado no Som Brasil - Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 12/11/2024 09:49

Rio - Ícone da música brasileira, Djavan, de 75 anos, será homenageado no "Som Brasil", da TV Globo, nesta quarta-feira (13), após a novela "Mania de Você". O especial traz uma entrevista exclusiva com o artista alagoano, conduzida por Pedro Bial, arquivos com momentos marcantes do cantor e músicas, como "Se", "Oceano", "Te Devoro", "Azul", "Samurai" e "Pétala", entoadas por ele.

Na atração, Djavan revela como surgiram algumas de suas amizades, como com Caetano Veloso e Gal Costa, que morreu aos 77 anos, em 2022. "A música 'Azul' fiz para Gal, fiz muita coisa para Gal. 'Açaí' eu gravei só um tempo depois. Fiz uma música para ela que não gravei, e que preciso gravar, que é 'O Vento'".

Com mais de 45 anos de carreira, o cantor também falou sobre suas ricas composições. "Minha música é focada, desde o início, na diversificação [...]. Aos 13 anos de idade eu tive a sorte de ser apresentado a uma discoteca [...], e ali descobri a música francesa, o flamenco, e isso para mim foi uma benção. Minha música, até hoje, obedece a esse foco, à diversidade".

Na entrevista com Bial, ele ainda explora a construção de suas referências, que passa pela música internacional, e como The Beatles o capturou em meio ao contexto da Bossa Nova.

Cenário especial

O cenários do programa foram pensados de forma a materializar as inspirações do cantor. "Na minha opinião, Djavan é uma força da natureza. E para exaltar essa força, queria falar sobre a ausência dela. Para os musicais com banda, criamos um grande espaço vazio tomado por cinzas vulcânicas e árvores secas. O cenário branco, colorido por luzes artificias, remete as várias tonalidades que a música de Djavan tem. Em um outro cenário, vemos uma sala vazia tomada por areias de um deserto. Sozinho ao violão, o músico arrancou lágrimas da plateia. Para a entrevista com o Pedro Bial, pintamos um grande painel com elementos florestais. É quando a natureza vira memória, na tela de um museu", explica o diretor Gian Carlo Belotti.