Apresentadora pontuou erro em reviravolta na trama das nove da TV Globo - Reprodução/Globo

Publicado 11/11/2024 16:08

Rio - Ana Maria Braga identificou uma falha no roteiro de "Mania de Você" durante um papo sobre a grande virada na trama das nove da TV Globo. No "Mais Você" desta segunda-feira (11), Tati Machado contou que Viola (Gabz) será acusada de roubar as receitas de Luma (Agatha Moreira), o que causou espanto na apresentadora.

fotogaleria "Mas não tem como roubar receita. Na real, não existe...qualquer pessoa pode copiar a receita de qualquer pessoa, porque é livre. É domínio público. E agora como faz? Precisa avisar o pessoal da novela. Não é crime", afirmou Ana Maria.

O erro também não passou despercebido por Louro Mané, que brincou ao dizer que João Emanuel Carneiro, autor da novela, teria que jogar dois capítulos da trama fora e refazer tudo.