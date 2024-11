Lázaro Ramos comenta vida sexual em casamento com Taís Araújo: ’Marca dia, hora e lugar’ - Reprodução de vídeo

Publicado 11/11/2024 10:04 | Atualizado 11/11/2024 10:06

Rio - Lázaro Ramos, que está casado há quase duas décadas com Taís Araujo, comentou como está a vida sexual do casal em meio aos compromissos profissionais e pessoais, durante participação no " 50 & Uns ", disponível no Globoplay, apresentado por Angélica. A série de cinco episódios chegou na plataforma de streaming neste domingo (10).

"A gente vai completar 20 anos de casado. A gente marca dia, hora e lugar para poder transar. Às vezes, sim", iniciou o ator, durante bate-papo com a apresentadora, Antônio Fagundes e Gil do Vigor, que também foram os convidados da atração.Em seguida, Lázaro relembrou como o estresse e falta de diálogo afetava a intimidade do casal. "Teve um momento em que a minha prática sexual era absolutamente afetada pelas minhas tensões do dia a dia. E eu não sabia que se podia conversar sobre isso. Se eu estava ansioso, estressado, na cama a minha performance tem que estar presente. E eu não sabia que eu podia dizer 'quero ir mais devagar', por exemplo".Com bom humor, o ator contou que preferia assistir desenho do que ter relações sexuais. "Teve uma fase de muita tensão, cansaço e 'Os Simpsons'. Tinha uma época em que 'Os Simpsons' passava nove e meia da noite, e era episódio inédito. Eu estava trabalhando para caramba, e qual era a forma de relaxar? Ver desenho!".Depois do sucesso de "50 & Tanto", lançado em 2023, Angélica retornou com mais uma série. A apresentadora reabriu as portas de sua casa para receber personalidades do universo masculino, trocando experiências sobre temas dificilmente abordados por eles.