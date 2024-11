Welder Rodrigues durante o Fantástico - Reprodução de vídeo

Welder Rodrigues durante o FantásticoReprodução de vídeo

Publicado 11/11/2024 07:45

Rio - Welder Rodrigues, 54 anos, concedeu uma entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (10), e falou sobre a mudança de hábitos após levar um susto com a saúde. O ator, que interpretou Sabá Bodó em "No Rancho Fundo", passou por uma cirurgia no coração, no fim de outubro, devido a artérias coronárias entupidas e foi diagnosticado com diabetes.

fotogaleria

"Foi uma sequência de sortes. Estava sentindo uma dor muscular, embaixo da costela, no lado esquerdo. Vou ao médico. Tomografia: 'seu coração está entupido'", relatou o humorista. "Falei: 'vamos resolver'. Fui ver vídeos da operação, como era o procedimento. Vi vídeos de pessoas pó-operação...Saí da cirurgia e à noite já estava de pé", disse.

Antes de descobrir o diabetes, Welder lembrou que ingeria uma grande quantidade de açúcar. "Eu não sabia que tinha e comia açúcar de uma forma desesperada. Do lado do computador tinha um pote de jujuba. Eu estava comendo torrões de açúcar 24 horas. Eu sentia dormência nas extremidades. Todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal, é só a gente parar e pensar o que está comendo", declarou.

Com o diagnóstico, ele decidiu mudar a alimentação. "Recalculei com certeza em relação à alimentação, cheguei em casa no dia que eu soube que estava diabético, fui no armário das guloseimas e fiz um ritual lixo", lembrou ele, que está tendo uma "recuperação maravilhosa".

O artista também comentou o desejo de retornar ao trabalho. "Estou obedecendo o corpo, doido para pisar no palco. Eu, particularmente, faço um trabalho muito corporal em cena. Estou esperando o corpo ficar 100%".

Anúncio da cirurgia

Welder contou aos fãs que fez uma cirurgia através de uma publicação no Instagram, em outubro. "Na quinta, dia 24/10 fiz uma cirurgia de peito aberto para realizar uma revascularização de duas artérias entupidas no coração, estou bem e em casa (alta em seis dias, confesso que esse tempo superou minhas melhores expectativas)", avisou ele, que agradeceu a equipe médica que cuidou dele.

O ator também alertou os seguidores. "Você que é +50 como eu, não deixe de fazer seus exames anuais, coma e beba o que quiser com moderação, beba bastante água, controle sua glicemia, coma uma folha verde escura todo dia e vamos lutar para que todos tenham acesso ao atendimento de excelência que eu tive, imposto para isso a gente já paga. Obrigado todos que estavam em pensamento do meu lado. Viva a ciência".