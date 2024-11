Xuxa recebe ’Troféu Imprensa’ durante o Teleton -

Publicado 10/11/2024 08:21 | Atualizado 10/11/2024 09:18

Rio - Além da estreia de Renato Aragão , a segunda noite do Teleton, neste sábado (6), teve vários momentos marcantes no SBT. No palco, Xuxa Meneghel cantou a famosa música "Lua de Cristal" e recebeu das mãos de Patricia Abravanel prêmios do "Troféu Imprensa" que venceu no passado: o de 1992 e 2006, em que ganhou na categoria de melhor programa infantil, e o de 2012, como melhor apresentadora.

"Hoje eu tenho a honra e a alegria de poder entregar esses troféus para você em mãos. Que alegria", celebrou Patricia. "Tive o privilégio de receber alguns troféus na vida. Sempre falo para as pessoas que é muito bom, gratificante. Mas quando eu vejo e ouço as pessoas que me acompanham esse tempo todo dizendo 'eu te amo', saindo do coração, isso para mim é o maior prêmio que qualquer artista pode receber", comentou Xuxa.

A apresentadora ainda lembrou uma ida de Silvio Santos com a família em sua casa. "Quero agradecer demais, porque isso aqui é minha história. Tenho uma foto de vocês pequenininhos lá em casa, quando seu pai foi lá, e me lembro desse sorriso grande, dessa alegria, dessa energia. Isso é um grande prêmio", disse.

Volta de Maisa Silva ao SBT

Contratada da TV Globo, Maisa retornou ao SBT para ajudar na grande corrente do bem. Usando um vestido vermelho coladinho, ela foi recebida no palco por Tati Machado, Gabriel Cartolano e Ju Oliveira. "Não tinha chance no mundo de eu não estar aqui neste dia. É um privilégio, uma honra poder estar dividir o palco com vocês e falar sobre essa causa tão importante", declarou.

Estreia de programa de Lucas Guimarães

Na atração, Ratinho avisou ao influenciador Lucas Guimarães que o programa dele, "Eita Lucas", estreará em março do ano que vem. "Meu Deus do céu! Ratinho, você sabe que eu não sou baú para guardar segredo. Mas eu tive que guardar esse segredo e acho que só contei para o meu marido", disse Lucas. "Esperei muito tempo por esse momento. Porque o Brasil queria uma resposta minha e do SBT. Todo esse processo serviu como aprendizado, maturidade. Quero que vocês tenham paciência comigo, porque eu tenho muito o que aprender, evoluir. Podem ter certeza que toda a espera vai valer a pena".

A meta de R$ 35 milhões foi batida! A empresa de cosméticos de Virginia Fonseca, por exemplo, doou R$ 1 milhão para o Teleton, além de arrecadar R$ 300 mil de seus seguidores. Como prometido a influenciadora digital, que é embaixadora da campanha, fez uma tatuagem da AACD. Patrícia Abravanel e Celso Portiolli também cumpriram a promessa que fizeram e encararam o "tanque de água de Silvio Santos".