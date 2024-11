Anitta - Reprodução / Instagram

Publicado 11/11/2024 15:34

Rio - Anitta está de volta ao palco do Prêmio Multishow! A cantora, que é uma das artistas mais premiadas da história do evento, confirmou sua participação para a edição de 2024, marcada para o dia 3 de dezembro, no Riocentro, Rio de Janeiro. Esta será a primeira vez desde 2019 que Anitta prestigia a premiação de música brasileira.

A cantora concorre em cinco categorias importantes: Álbum do Ano, Capa do Ano, Artista do Ano, Clipe TVZ do Ano e Funk do Ano, com seu trabalho Funk Generation, que levou o som das favelas brasileiras para as paradas internacionais.



O evento, que contará com a apresentação de Tadeu Schmidt, Kenya Sade e Tata Werneck, será transmitido ao vivo pelo Multishow, TV Globo e Globoplay.

